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В Мурманской области открылись 29 новых центров «Точка роста»

В Мурманской области открылись 29 новых центров «Точка роста»

В Мурманской области открылись 29 новых центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщает пресс-служба Правительства Мурманской области.

Центры открыты в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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