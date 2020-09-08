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В России по искам о защите прав потребителей за год присуждено ₽ 53 млрд

В России по искам о защите прав потребителей за год присуждено ₽ 53 млрд

В России в прошлом году по искам о защите прав потребителей суды присудили гражданам более 53 млрд рублей. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в своем выступлении на форуме председателей верховных судов стран БРИКС (группа из пяти стран — Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) с докладом «Защита прав потребителей в современных экономических условиях».

«В 2019 году судами РФ рассмотрено 428,8 тыс. дел о защите прав потребителей, при этом требования потребителей удовлетворены по 85% дел (363,1 тыс.). В пользу потребителей в 2019 году присуждено свыше 53 млрд рублей», — констатировал Лебедев на форуме, который проходит в онлайн-режиме.

Он отметил, что за последние 10 лет число ежегодно поступающих в суды дел о защите прав потребителей увеличилось в 1,5 раза (с 286,6 тыс. в 2010 году), а присужденная судами потребителям сумма — более чем вдвое (с 23 млрд в 2010 году).

Лебедев указал, что большинство дел о защите прав потребителей составляют споры, связанные с оказанием финансовых услуг (246,6 тыс. дел или 58% дел этой категории). При этом в пользу потребителей суды вынесли решения по 86% требований. За нарушения прав потребителей с финансовых организаций суды взыскали порядка $ 370 млн.

ИА Newstes добавляет: ежегодно Роспотребнадзор получает более 750 тыс. обращений от граждан по вопросам защиты их как потребителей.

В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить предоставление госуслуг в режиме реального времени с помощью дистанционных сервисов. Принятый 6 марта Госдумой закон предусматривает, что граждане теперь смогут подать жалобу на некачественный товар или услугу через интернет, в частности портал госуслуг, а также через МФЦ. Нововведения обеспечивают эффективную форму общественного контроля и дополнительную процедуру оперативного реагирования для защиты прав граждан.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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