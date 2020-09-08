В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS

Лидия Мартынова

В сети появилась публикация, которая вам, АРМИ, обязательно понравится. Вы даже не удивитесь, почему этот обычный черно-белый снимок вышел в топ. Любители красавца Тэхёна (Taehyung), предлагаем вам насладиться эстетически прекрасной фотографией идеального пресса айдола ТэТэ. Так случайные кадры, сделанные АРМИ на концертах, становятся вирусными и попадают в фавориты фанбазы.

Taehyung's details- A very needed thread pic.twitter.com/hGjQW8Tfk2 — 𝑟𝑜𝑠𝑒⁷ (@kookieslilsmile) September 7, 2020

«Эх Тэхён, знал бы ты, на что мы все сейчас смотрим!»

«Я понимаю, что здесь две фотографии, но уж извините!!! Я смотрю только на одну»,

— шутят «солдаты» армии.

Также АРМИ отметили, насколько непревзойденный стиль у «повелителя сердец Ви». Правильно подобранные детали его гардероба, используемые для фотосессий и концертов, всегда привлекают внимание поклонников и заставляют публику восхищаться уникальным чувством стиля ТэТэ. Стоит отметить, что его любимыми аксессуарами являются массивные кольца с разноцветными камнями и необычные часы.

УВУ

Тэхен~и слишком милый с этим малышом😭💔



Cr: Taehyung_pic pic.twitter.com/AAsE9vltqW — 🌸𝕊𝕒𝕩𝕒𝕣𝕠𝕜 𝕐𝕠𝕠𝕪𝕟𝕘𝕚 ฅ^•ﻌ•^ฅ🌸 (@NfXJryK6Dw3xYxk) September 6, 2020

«Посмотрите на его белую рубашку с россыпью кристаликов. Где такую купить? Я хочу пойти на курсы шитья, чтобы сшить себе все его вещи ахах»,

Этот Тэхен с этим Тэхеном pic.twitter.com/7leVGGw0Kz — meow with luv ⁷ (@helloKittyS33) September 1, 2020

— заявил поклонник Вишни.Подпишись на нас в Яндекс Новости