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В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS

В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS

В сети появилась публикация, которая вам, АРМИ, обязательно понравится. Вы даже не удивитесь, почему этот обычный черно-белый снимок вышел в топ. Любители красавца Тэхёна (Taehyung), предлагаем вам насладиться эстетически прекрасной фотографией идеального пресса айдола ТэТэ. Так случайные кадры, сделанные АРМИ на концертах, становятся вирусными и попадают в фавориты фанбазы.


«Эх Тэхён, знал бы ты, на что мы все сейчас смотрим!»

«Я понимаю, что здесь две фотографии, но уж извините!!! Я смотрю только на одну»,

— шутят «солдаты» армии.

Также АРМИ отметили, насколько непревзойденный стиль у «повелителя сердец Ви». Правильно подобранные детали его гардероба, используемые для фотосессий и концертов, всегда привлекают внимание поклонников и заставляют публику восхищаться уникальным чувством стиля ТэТэ. Стоит отметить, что его любимыми аксессуарами являются массивные кольца с разноцветными камнями и необычные часы.

«Посмотрите на его белую рубашку с россыпью кристаликов. Где такую купить? Я хочу пойти на курсы шитья, чтобы сшить себе все его вещи ахах»,

— заявил поклонник Вишни.
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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