В школах Омской области в рамках программы «Земский учитель» к работе приступили 10 педагогов

Лидия Мартынова

В сельских школах Омской области в рамках федеральной программы «Земский учитель» к работе приступили десять педагогов, сообщает Министерство образования Омской области.

В отборе участвовали 22 человека.

Отмечается, что в 2020 году в Омской области участниками программы замещены пять вакансий учителей иностранного языка, а также по одной вакансии учителей биологии и географии, русского языка и литературы, математики, физики и физической культуры. Они работают в школах Марьяновского, Омского, Шербакульского, Москаленского и Крутинского районов. До переезда педагоги проживали в Томской, Свердловской и Ульяновской областях, Омске, а также других сельских районах региона.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она озвучена в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и призвана стать одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества.

По программе «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году.