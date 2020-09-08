В Старой Руссе открылся филиал Боровичского медицинского колледжа имени А.А. Кокорина

Лидия Мартынова

В Старой Руссе открылся филиал Боровичского медицинского колледжа имени А.А. Кокорина, сообщает пресс-служба Правительства Новгородской области.

В нем будет проходить обучение по трем направлениям: «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», «Прикладная эстетика». В этом году на первый курс в образовательное учреждение поступили 75 человек.

Направление «Лабораторная диагностика» создано по инициативе и при активном участии компании «Северо-Западный Центр доказательной медицины». Ранее специалистов такого профиля в Новгородской области не готовили.

«Этот проект родился, благодаря поддержке жителей Старорусского района, которые сказали: «Мы хотим, чтобы наши дети учились, трудились и оставались здесь, дома, рядом с нами!». Эта поддержка дала нам крылья. Кроме того, я хочу сказать огромное спасибо нашим партнерам – компании «Северо-Западный Центр доказательной медицины». Благодаря вашей поддержке мы открыли филиал меньше, чем за год. В добрый путь! Мы делаем большое, доброе дело! Кадры в медицине нужны всем!», – сказала на церемонии открытия первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина.

От имени Министерства просвещения Российской Федерации с открытием филиала студентов и преподавателей колледжа поздравил директор ФГБУ ДПО «Институт развития профессионального образования» Максим Дмитриев.

«В этом году система профтехобразования России отмечает 80-летний юбилей. Сегодняшнее событие – яркий пример эффективного социального взаимодействия, эффективной работы региональных органов власти с социальными партнерами. Это лучший подарок к юбилею», – сказал Максим Дмитриев.

В колледже открыты три лаборатории: биохимических, общехимических и гематологических, иммунологических исследований. АО «Северо-Западный Центр доказательной медицины» предоставило в безвозмездное пользование современное лабораторное оборудование на сумму 15 миллионов рублей. Специалисты центра будут проводить занятия в колледже. Кроме того, компания заключила 13 договоров на целевое обучение студентов, которые будут трудоустроены после окончания колледжа.

«Сегодня мы прошли по аудиториям, посмотрели, как хорошо здесь все устроено. Я должна сказать, что далеко не каждое, не только среднее, но и высшее образовательное учреждение, может похвастаться такими аудиториями для проведения практических занятий. Но какой бы ни был уровень автоматизации, в области медицины ничего невозможно добиться без горячих сердец, теплых рук, сострадания», – отметила генеральный директор АО «Северо-Западный Центр доказательной медицины» Марина Красичкова.

Также в колледже будут обучать студентов еще по одному уникальному для региона направлению – «Прикладная эстетика».

«Старая Русса – город-курорт. Учитывая, что внутренний туризм сейчас активно развивается, специалисты индустрии красоты на сегодняшний день очень востребованы. Я думаю, что выпускники этого направления будут работать на территории всей Новгородской области», – подчеркнула министр образования региона Евгения Серебрякова.