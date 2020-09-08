В Турции нашли маску Диониса, сделанную около 2400 лет назад

Вадим Карасев

Терракотовая маска греческого бога Диониса, изготовленная примерно 2400 лет назад, была обнаружена в древнем городе Даскилеон на западе Турции. Она была найдена в городском акрополе и, как полагают, служила подношением божеству.

Даскилеон находится в азиатской части Турции, примерно в 30 километрах от побережья Мраморного моря. Считается, что он был построен фригийцами около 750 года до н. э. Около столетия спустя город захватили лидийцы, и по имени лидийского царя Даскила он получил название. Когда в 547 году до н. э. персидский цар Кир Великий завоевал Лидию, Даскилеон был выбран в качестве столицы сатрапии Геллеспонтская Фригия. Фактически за всё время персидского владычества эта сатрапия управлялась представителями одной династии — Фарнакидов, которые были могущественными владыками и чеканили собственную монету. Акрополь города был построен около 500 года до н. э. В 395 г. до н. э. Даскилеон был ненадолго захвачен Спартой, но быстро отвоеван и оставался в руках персов до эпохи Александра Македонского.

Фото: Andalou Agency

Последним представителем династии Фарнакидов стал Фарнабаз III, правивший в 334–333 годах до н. э. Когда Александр Македонский начал свой азиатский поход, первое сражение с персами — битва при Гранике — состоялось недалеко от Даскелиона. Александр разгромил войско, собранное персидскими сатрапами, и назначил Калласа, одного из своих военачальников, правителем Геллеспонтской Фригии. Каллас стал первым македонцем, получившим персидский титул сатрапа.

Руины древнего города были обнаружены в 1952 году археологами Куртом Бителем и Экремом Акургалом. Его раскопки велись с 1954 по 1960 год, а затем возобновились в 1988 году и продолжаются до настоящего момента. Среди значимых находок в древнем Даскилеоне — дворец сатрапа Артабаза (447 год до н. э.) и самый западный зороастрийский храм времен Ахеменидов.