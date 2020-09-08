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В Волгоградской области завершилась профильная военно-историческая смена

В Волгоградской области завершилась профильная военно-историческая смена

Военно-исторический лагерь «Страна героев», организованный на базе трех загородных учреждений Волгоградской области, завершил свою работу, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

«Орленок», «Лазурный» и «Ручеек» объединили тысячу школьников – представителей юнармейских и поисковых отрядов, волонтерских объединений, почетных караулов, военно-патриотических клубов и организаций.

В течение двухнедельной программы они прошли обучающий курс по одному из пяти направлений, выбранных еще на этапе регистрации: «Защитники», «Медиа Победы», «Хранители истории», «Пост №1» и «Волонтеры Победы». 

В рамках смены состоялись тематические занятия по истории и социальному проектированию, ребята сдали нормы ГТО и приняли участие в фестивале русских игр, спортивных мастер-классах по парашютному спорту, самбо, высотной подготовке. По итогам смены каждый участник награжден сертификатом о прохождении программы Всероссийских военно-исторических лагерей «Страна героев».

В этом году с учетом эпидемиологической ситуации в Волгоградской области очные лагерные смены стартовали в августе. В 18 загородных лагерях, расположенных в Быковском, Дубовском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Фроловском районах, а также в Волгограде и Урюпинске, смогли отдохнуть более пяти тысяч школьников, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все смены проведены с соблюдением требований Роспотребнадзора. В рамках летней оздоровительной кампании особое внимание уделено мероприятиям, посвященным Году памяти и славы. В начале лета многие проекты были переведены в дистанционный формат – воспользоваться такой формой организации досуга смогли более 190 тысяч школьников региона.

# Общество
По материалам: edu.ru

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