Валентина Легкоступова жива! Шокирующие подробности
Недавно в сети появилась шокирующая информация о том, что Валентина Легкоступова жива. Как оказалось, речь в диалогах интернет-юзеров шла о полной теске и родной тете певицы.
Подруга скончавшейся 14 августа Валентины Легкоступовой Ирина Еникова пообщалась с корреспондентом «Дни.ру», поделилась теплыми воспоминаниями из жизни ушедшей звезды, а также предоставила старые снимки знаменитости из ее семейного альбома, на которых еще совсем юная Валя запечатлена со своей тетей.
«После того, как Валентина ушла из отдела культуры, в Крым она приезжала набегами, редко, но много раз в день созванивалась с мамой. Вообще же я ее знаю с 1974 года, поскольку с родной тетей и полной тезкой Валентины Легкоступовой мы вместе учились в музыкальном училище. Мы их так и звали – Валя-большая и Валя-маленькая»,— рассказывала Ирина.
Также пресса захотела узнать ее мнение относительно яхтсмена Юрия Фирсова, но Еникова не стала категорически высказываться о нем, напротив, подметила, что Валя была с ним счастлива.
«Это был ее выбор. Мы не можем говорить, какой он внешне или внутренне, не можем обвинять его, поскольку мы его совсем не знаем. И если она с ним сошлась, значит, в данный момент жизни именно он ей был нужен. Она с ним выглядела счастливой. Ну невозможно так играть счастье!»Подпишись на нас в Яндекс Новости