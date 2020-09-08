Валентина Легкоступова жива! Шокирующие подробности

Алексей Вольцев

Недавно в сети появилась шокирующая информация о том, что Валентина Легкоступова жива. Как оказалось, речь в диалогах интернет-юзеров шла о полной теске и родной тете певицы.

Семейный альбом Валентины Легкоступовой

Подруга скончавшейся 14 августа Валентины Легкоступовой Ирина Еникова пообщалась с корреспондентом «Дни.ру», поделилась теплыми воспоминаниями из жизни ушедшей звезды, а также предоставила старые снимки знаменитости из ее семейного альбома, на которых еще совсем юная Валя запечатлена со своей тетей.

Семейный альбом Валентины Легкоступовой

«После того, как Валентина ушла из отдела культуры, в Крым она приезжала набегами, редко, но много раз в день созванивалась с мамой. Вообще же я ее знаю с 1974 года, поскольку с родной тетей и полной тезкой Валентины Легкоступовой мы вместе учились в музыкальном училище. Мы их так и звали – Валя-большая и Валя-маленькая»,

— рассказывала Ирина.Семейный альбом Валентины Легкоступовой

Также пресса захотела узнать ее мнение относительно яхтсмена Юрия Фирсова, но Еникова не стала категорически высказываться о нем, напротив, подметила, что Валя была с ним счастлива.

Семейный альбом Валентины Легкоступовой

«Это был ее выбор. Мы не можем говорить, какой он внешне или внутренне, не можем обвинять его, поскольку мы его совсем не знаем. И если она с ним сошлась, значит, в данный момент жизни именно он ей был нужен. Она с ним выглядела счастливой. Ну невозможно так играть счастье!»

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