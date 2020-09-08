Во Владикавказе открылась школа на 1100 мест

Лидия Мартынова

Во Владикавказе состоялось открытие нового здания гимназии «Диалог» на 1100 мест, сообщает Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания.

Школа построена в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В здании гимназии «Диалог» расположились учебные кабинеты, мастерские для мальчиков и девочек, два спортивных зала, библиотека, актовый зал вместимостью 660 мест, столовая на 550 посадочных мест, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок.

На базе школы открыт и первый в Северной Осетии Центр цифрового образования «IT-куб», который создан в рамках нацпроекта «Образование». В нем предусмотрено шесть образовательных направлений: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», «Системное администрирование», «Основы алгоритмики и логики». Всего в «IT-кубе» смогут получать дополнительное образование более 400 детей в год.

«Новая гимназия «Диалог» построена и оснащена с учетом всех последних технологий. Здесь предусмотрено все для комфортной работы учителей и качественного образования учеников, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это и прекрасная учебная инфраструктура, и современное пространство для общения. Уверен, в новой школе у ребят будет возможность раскрыть свой личностный потенциал, педагоги будут способствовать их стремлению к новым знаниям, духовному росту, здоровому образу жизни», – отметил глава республики Вячеслав Битаров.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.