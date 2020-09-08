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Во всех провинциях Турции ввели масочный режим в общественных местах

Во всех провинциях Турции ввели масочный режим в общественных местах

В Турции на всей территории страны, включая курортные провинции, в общественных местах ввели обязательный масочный режим и запретили музыкальные шоу по ночам.  Нарушителям грозят административные штрафы. Поясняем, нужно ли теперь носить ли маску на пляже.


МАСКА ОБЯЗАТЕЛЬНА НА ОБЩЕСТВЕННОМ ПЛЯЖЕ

В соответствии с рекомендацией Научного комитета по коронавирусу МВД Турции разослало в 81 провинцию циркуляр, обязывающий местное население и туристов носить маски в общественных местах. 

Это требование распространяется при нахождении на улицах и общественных пляжах, садах и парках, в общественном транспорте, на рабочем месте. Исключение – места непосредственного проживания, например, дом или квартира.

Также для обеспечения социального дистанцирования в общественном транспорте запрещено ехать стоя. Там, где это невозможно, места для проезда стоя будут отмечены информационными указателями.


ЖИВЫХ КОНЦЕРТОВ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ НЕ БУДЕТ

Еще одно ограничение касается запрета музыкальных трансляций (включая живую музыку, записи и пр.). во всех местах, где подают еду и напитки, а также в развлекательных заведениях после полуночи. Указанный запрет на музыкальное вещание распространяется и на отели – дискотек и музыки после полуночи больше не будет.

Губернаторам провинций поручено заняться взысканием административных штрафов с физических и юридических лиц, которые не соблюдают меры, принятые в рамках борьбы с коронавирусом. Штрафы серьезные: за нахождение без маски на улице взыщут 900 лир (более 9 000 р.).


МАСКА НА ПЛЯЖЕ ОТЕЛЯ НЕ ПОНАДОБИТСЯ

Как рассказали «Вестнику АТОР» представители нескольких отелей Антальи, пока подробностей о том, как новый циркуляр будет действовать в туристической провинции нет. Рамочные указания власти на местах могут регулировать, «исходя из эпидемиологической обстановки».

В качестве примера, как на практике работает масочный режим на курорте, представители турбизнеса Турции приводят правила в провинции Мугла. В этом регионе расположены популярные курорты Эгейского побережья, среди которых и Бодрум.

В отелях Муглы в закрытых помещениях при нахождении на ресепшен или в баре туристам надо быть в масках. Маска нужна и при нахождении за территорией отеля.  Во время отдыха на пляже или в бассейне маска не требуется.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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