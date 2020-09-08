Восточное Средиземноморье штормит: Российский флот взял курс на Кипр

Анастасия Иванова

Военно-морской флот России проведёт в восточной части Средиземного моря учения с боевыми стрельбами в период с 8 по 22 сентября и с 17 по 25 сентября. NAVTEX-объявления об этом опубликовал на днях Департамент гидрографии и океанографии ВМС Турции. При этом прозападная пресса, впрочем как и турецкая, поспешили сделать вывод, что дескать российские учения пройдут после того, как Турция осудила США за ослабление многолетнего эмбарго на поставку оружия на Кипр, заявив, что этот шаг приведёт к усилению напряжённости в ее территориальных спорах с Грецией и Кипром. Однако, как отмечает сегодня, 8 сентября, информационно-аналитический центр VERELQ (Ереван), прежде чем оценивать запланированные учения в Средиземном море «как сигнал России в поддержку Турции» следует внести определённую ясность.

Первое. Осудила США за ослабление многолетнего эмбарго на поставку оружия на Кипр — Турция. И уже после того, как США приняли решение частично снять оружейное эмбарго (сроком на 1 год с возможностью продления) с Республики Кипр, Анкара заявила о намерении провести с самопровозглашённой Турецкой республикой Северного Кипра военные учения в Средиземноморье. Как сообщило турецкое Минобороны, в маневрах с 6 сентября по 10 сентября, получивших название «Средиземноморский шторм», задействуют ВВС, ВМС и сухопутные войска Турции. Отмечалось, что в рамках учений корабли будут отрабатывать тактику защиты своей акватории и возможные наступательные действия на море.

Второе. Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море проводились, как в 2018 году, так и в 2019 году. Причём в 2019 году Россия проводила учения дважды: в ноябре и в декабре (совместно с Сирией). Кстати, по мнению некоторых аналитиков, именно проводимые в Средиземном море масштабные манёвры произвели глубочайшие впечатления на Вашингтон, заставив его пересмотреть возможные планы по нанесению удара по Сирийской Арабской Республике под предлогом очередной «химической атаки» со стороны правительственных войск Башара Асада.

Третье. Официальный представитель правительства Республики Кипр Кириакос Кусиос заявил, что Россия устанавливает связь с Кипром всякий раз, когда планирует провести воздушные или военно-морские учения. «Всем известно уже много лет, что Россия обращается к Кипру в случаях издания NOTAM или NAVTEX», — сказал он. По его словам, Турция вмешивается, издавая другие NAVTEX-объявления (что имело место и в этот раз — Ред.) о тех же военных мероприятиях. После соответствующего заявления России, Кипр получает уведомление, и, если нужно, издаёт собственные уведомления NOTAM или NAVTEX.

«Республика Кипр была проинформирована обо всём (с российской стороны. — Ред.)», — сказал Кусиос.

На вопрос, есть ли у Кипра какие-либо претензии к действиям России в отношении того, кого она уведомляет об учениях, пресс-секретарь сказал: «Нет. Недовольство связано с действиями и попыткой Турции использовать ситуацию».

Четвёртое. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, пожалуй, внес максимальную ясность в данном вопросе. Так, в интервью греко-кипрской газете Phileleftheros глава МИД РФ заявил, что углубление российско-турецкого сотрудничества не сказывается и не будет сказываться на диалоге Москвы с Никосией.

«Относительно наших отношений с Турцией хотел бы ещё раз заверить кипрских друзей, что углубление российско-турецкого сотрудничества, необходимость взаимодействия с Анкарой по региональным вопросам никоим образом не сказывается и не будет сказываться на нашем диалоге с Никосией», — сказал он, выразив готовность содействовать выстраиванию добрососедства между Республикой Кипр и Турецкой Республикой, но только в том случае, если Россию об этом заинтересованно попросят обе стороны.

Таким образом, учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море следует рассматривать безусловно, как сигнал, но не в поддержку Турции, а собственных интересов. Ибо для России представляет интерес вопрос о том, что именно США потребовали от Кипра в обмен на возобновление поставок вооружений на остров, отмечает VERELQ. Так, по данным газеты Cyprus Mail, на состоявшейся пресс-конференции по случаю частичного снятия эмбарго на поставки оружия Кипру заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэттью Палмер заявил о том, что американская сторона «надеется на улучшение борьбы с отмыванием российских денег на Кипре и заходов российских кораблей в порты островного государства». В свою очередь посол США в Никосии Джудит Гарбер также обозначила некоторые ключевые цели и критерии «над которыми Кипр должен работать, чтобы ещё больше укрепить отношения с США».

США требуют от Кипра очистить финансовый сектор страны от российского присутствия и запретить кораблям ВМФ России использовать портовую инфраструктуру острова.

Как сообщало ИА Newstes, министру иностранных дел России Сергей Лавров посетил 8 сентября с визитом Республику Кипр, где провёл переговоры с президентом Никосом Анастасиадисом. Глава российской дипломатии заявил в Никосии, что Москву «беспокоит ситуация в Средиземном море». «Что касается отношений Республики Кипр с Турецкой Республикой, мы готовы содействовать налаживанию диалога, прагматичного, опирающегося на взаимных интересах и на поиске решений, которые будут справедливыми и опираться на международные права. Нас очень тревожит, что далеко расположенная держава — США — пытается стравливать находящиеся здесь страны друг против друга и в целом продвигать линию „кто не с нами, тот против нас“ и заставлять этой линии следовать всех остальных», — сказал Лавров. Российская сторона выступает за скорейшее внутрикипрское урегулирование, «за выполнение тех решений, которые принимались в ООН, за скорейшее возобновление и, надеюсь, завершение переговоров между двумя общинами (греческой и турецкой. — Ред.) острова», отметил глава МИД РФ.

Напомним, Турция и Греция, два члена НАТО, объявили в конце августа о проведении военных учений в восточной части Средиземного моря, в районе между Кипром и Критом. Франция присоединилась к военным учениям с Италией, Грецией и Кипром в Восточном Средиземноморье, которые проходили с 26 по 28 августа. В военном ведомстве крупнейшей страны Западной Европы сообщили, что три французских многоцелевых истребителя Rafale и один фрегат с вертолётом на борту стали частью совместных маневров.

Турция ранее вновь продлила геологоразведочную миссию своего исследовательского судна Oruç Reis в Восточном Средиземноморье, что привело к росту напряжённости в регионе. Работы по разведке газа и нефти будут продолжены до 12 сентября. Защиту Oruç Reis обеспечивает специальная турецкая флотилия. Решение было принято турецкой стороной после того, как официальные лица Европейского союза призвали стороны разгорающегося конфликта к диалогу с Анкарой, и одновременно потребовали, чтобы она воздерживалась от односторонних шагов в Восточном Средиземноморье.

Министерство иностранных дел Греции назвало продление турецкой исследовательской миссии незаконным и призвало соседнюю страну незамедлительно предпринять шаги по деэскалации ситуации и впредь работать над обеспечением стабильности в регионе.

Турция претендует на некоторые морские районы в соответствии с соглашением, которое она подписала с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии в ноябре 2019 года. В прошлом месяце Греция и Египет заключили собственное соглашение о разграничении своих исключительных экономических зон в Восточном Средиземноморье, что привело к росту эскалации в регионе. Греция настаивает на том, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в тех зонах Средиземноморья, где Турция пытается вести пробное бурение в поисках новых месторождений нефти и газа. Анкара в свою очередь ссылается на условия соглашения, заключённого с признанным ООН ливийским правительством в Триполи.