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Выборы в Молдавии: ЦИК освобождает от карантина

Выборы в Молдавии: ЦИК освобождает от карантина

Центральная избирательная комиссия Молдавии приняла решение не отправлять на двухнедельный карантин международных наблюдателей, которые будут аккредитованы для работы на президентских выборах 1 ноября. От обязательной обсервации также освободят прибывших в республику представителей иностранных правительств, общественных организаций и зарубежных журналистов.

В ЦИК отмечают, что исключение также распространяется на наблюдателей, экспертов и журналистов, которые прибудут в Молдавию из стран так называемой красной зоны коронавирусной опасности. Единственным условием будет являться отсутствие у них явных признаков респираторной инфекции или повышенной температуры.

«Для освобождения от режима самоизоляции обязательно наличие у наблюдателей свидетельства об аккредитации, выданного ЦИК. Журналисты получают аккредитацию в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции», — подчеркнули в учреждении.

Международные и иностранные организации могут подать заявку на аккредитацию наблюдателей только после получения приглашения от Центризбиркома. Крайний срок подачи документов — 24 октября 2020 года.

При этом РМ сама считается неблагоприятной страной с прогрессирующей динамикой заражения Covid-19. По данным Минздрава, за сутки лабораторным путем подтверждены 258 новых случаев инфицирования. Общее число случаев инфицирования в стране достигло 40 055. В тяжелом состоянии находятся 580 пациентов (из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Общее число летальных исходов — 1 074.

Как уже сообщало ИА Newstes, на прошлой неделе в Молдавии умерли 68 пациентов с Covid-19. Это абсолютный антирекорд. Поэтому показателю Молдавия обошла Румынию, Боснию и Герцеговину.

Ранее Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии продлила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения пока до 15 сентября. Глава правительства Ион Кику призвал граждан соблюдать меры предупреждения распространения коронавируса, отметив, что в больницах осталось мало свободных мест, а в последующие дни ожидаются новые антирекорды по числу инфицированных Covid-19.

В начале августа министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране не дает в настоящее время предпосылок для переноса или отмены президентских выборов с утвержденной даты.

«При ЦИК создана рабочая группа, в которую также входят специалисты в области здравоохранения. Составлена инструкция, в которой очень четко прописаны меры, которые необходимо предпринять до и во время выборов. Эта инструкция подтверждена чрезвычайной национальной комиссией общественного здравоохранения», — сообщила глава ведомства.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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