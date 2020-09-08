Выход Навального из комы свидетельствует об отсутствии «Новичка» — эксперты

Алексей Вольцев

Оппозиционера Алексея Навального, которого в берлинской клинике Charite, накануне вывели из медицинской комы, отключили и от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем временем опрошенные эксперты считают, что эти события как раз и свидетельствуют о том, что политика не травили «Новичком».

В частности, ученый Леонид Ринк, который непосредственно участвовал в разработке боевого вещества, исключил отравления из-за отсутствия симптоматики.

«Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было», — отметил ученый.

Ринк добавил, что «Новичок» разрабатывался, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, этот токсин имеет 100-процентную летальность.

«Значит это не «Новичок», — сделал вывод Ринк.

В свою очередь, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин также считает, что Навальный не смог бы выйти из комы, если бы был отравлен именно боевым веществом «Новичок».

Как уже сообщало ИА Newstes, по словам немецких врачей, Навальный уже реагирует на обращения окружающих. При этом специалисты отмечают, что «долгосрочные последствия отравления, как и прежде, нельзя исключать».

Напомним, Институт фармакологии и токсикологии Вооружённых сил Германии (бундесвера) в Мюнхене, который ранее якобы обнаружил следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала Алексея Навального, заявил, что не может передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений «секретности».