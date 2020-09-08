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Вышел трейлер фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" с Юлией Высоцкой в главной роли

Вышел трейлер фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" с Юлией Высоцкой в главной роли

В сети появился первый трейлер нового фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", премьера которого состоится уже сегодня вечером на Венецианском кинофестивале, — картина участвует в основной конкурсной программе (и Андрей Кончаловский с женой и музой Юлией Высоцкой уже побывали на фотоколле).


Лента основана на реальных событиях и рассказывает о трагедии 1962 года, известной как "Новочеркасский расстрел": тогда советские власти жестко подавили мирную забастовку в Новочеркасске — 26 человек погибли, 87 были ранены, семерых приговорили к расстрелу, десятки получили тюремные сроки. Долгое время информация об этих событиях была засекречена.

В центре сюжета фильма — история работницы парткома Людмилы, которая выступает против забастовщиков и искренне верит в справедливость советской власти. До тех пор, пока в бойне на площади не пропадает ее дочь-подросток.


Юлия Высоцкая в фильме "Дорогие товарищи"



Кадр из фильма "Дорогие товарищи"


Главную роль сыграла Юлия Высоцкая, также в картине снялись Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова.

Фильм выйдет в прокат в ноябре 2020 года, пока же все гадают, достанется ли картине какой-нибудь приз Венецианского кинофестиваля — смотра, где Кончаловский ранее уже выигрывал награды. Российские кинокритики надеются, что да: так, Зинаида Пронченко заявила, что "будет обидно, если Кончаловский не получит главный приз".

Как истинный оппортунист он не смог пройти мимо духа времени, поэтому сделал по-настоящему антисоветский (антикэгэбэшный даже) фильм. Учитывая, что советское сейчас живее всех живых, а КГБ и вовсе бессмертно, "Дорогие товарищи" смотреть очень страшно. Страшно, что подобные фильмы настолько сегодня актуальны. Кончаловский использует вроде бы затертые образы, которые уже не принадлежат кино или искусству в целом. Делает это сознательно. Поэтому его фильм не художественное, а сугубо политическое высказывание (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала она в фейсбуке.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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