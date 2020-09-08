"За что вас могут посадить": эсеры подготовили памятку для избиркомов

Лидия Мартынова

"Справедливая Россия" подготовила для членов избирательных комиссий памятку, которая начинается с фразы "За что вас могут посадить в тюрьму" и заканчивается списком практик уголовных наказаний за фальсификацию досрочных выборов, сообщил лидер СР Сергей Миронов.

"Наша партия подготовила вот такую памятку, которую наши все наблюдатели и члены комиссии с совещательным и решающим голосом раздадут в день голосования членам избирательной комиссии. Начинается памятка с очень прямого простого вопроса: "За что вас могут посадить в тюрьму", - сказал Миронов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Миронов подчеркнул, что фальсификация выборов - это уголовно наказуемое деяние, выразив уверенность, что СР сможет защитить волеизъявление граждан России.





"Каждый наблюдатель придет и каждому члену избирательной комиссии обязательно будет вручена (памятка). Тут все очень четко написано, кончается "Вы хотите быть следующим в этом списке?", потому что идет список практики уголовных наказаний за фальсификацию досрочных выборов", - сказал Миронов.

Единый день голосования запланирован на 13 сентября. По решению ЦИК, голосование пройдет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.