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"За что вас могут посадить": эсеры подготовили памятку для избиркомов

"За что вас могут посадить": эсеры подготовили памятку для избиркомов
"Справедливая Россия" подготовила для членов избирательных комиссий памятку, которая начинается с фразы "За что вас могут посадить в тюрьму" и заканчивается списком практик уголовных наказаний за фальсификацию досрочных выборов, сообщил лидер СР Сергей Миронов.

"Наша партия подготовила вот такую памятку, которую наши все наблюдатели и члены комиссии с совещательным и решающим голосом раздадут в день голосования членам избирательной комиссии. Начинается памятка с очень прямого простого вопроса: "За что вас могут посадить в тюрьму", - сказал Миронов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Миронов подчеркнул, что фальсификация выборов - это уголовно наказуемое деяние, выразив уверенность, что СР сможет защитить волеизъявление граждан России.


"Каждый наблюдатель придет и каждому члену избирательной комиссии обязательно будет вручена (памятка). Тут все очень четко написано, кончается "Вы хотите быть следующим в этом списке?", потому что идет список практики уголовных наказаний за фальсификацию досрочных выборов", - сказал Миронов.

Единый день голосования запланирован на 13 сентября. По решению ЦИК, голосование пройдет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

# Политика
По материалам: ria.ru

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