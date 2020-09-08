Закон о новом Госсовете могут принять до конца года

Лидия Мартынова

Законопроект о новом Госсовете, скорее всего, будет внесён в парламент в сентябре-октябре, принятия закона можно ожидать уже к концу года, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Можно ожидать внесения в сентябре-октябре, принятия - до конца года", - сказал он.

Ранее Клишас сообщил РИА Новости, что полномочия Госсовета останутся прежними.

Что касается состава Госсовета, то, по словам сенатора, в настоящий момент этот вопрос обсуждается.

"Вопрос обсуждается", - сказал он.