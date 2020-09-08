Закон о новом Госсовете могут принять до конца года
Сегодня, 09:50 Лидия Мартынова
Законопроект о новом Госсовете, скорее всего, будет внесён в парламент в сентябре-октябре, принятия закона можно ожидать уже к концу года, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Можно ожидать внесения в сентябре-октябре, принятия - до конца года", - сказал он.
Ранее Клишас сообщил РИА Новости, что полномочия Госсовета останутся прежними.
Что касается состава Госсовета, то, по словам сенатора, в настоящий момент этот вопрос обсуждается.
"Вопрос обсуждается", - сказал он.
По материалам: ria.ru