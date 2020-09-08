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Закон о новом Госсовете могут принять до конца года

Закон о новом Госсовете могут принять до конца года
Законопроект о новом Госсовете, скорее всего, будет внесён в парламент в сентябре-октябре, принятия закона можно ожидать уже к концу года, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Можно ожидать внесения в сентябре-октябре, принятия - до конца года", - сказал он.

Ранее Клишас сообщил РИА Новости, что полномочия Госсовета останутся прежними.


Что касается состава Госсовета, то, по словам сенатора, в настоящий момент этот вопрос обсуждается.


"Вопрос обсуждается", - сказал он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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