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Заворотнюк начала улыбаться

Заворотнюк начала улыбаться

Последний год поклонники Анастасии Завортонюк, известной многим по сериалу «Моя прекрасная няня», с волнением ждут новостей о здоровье актрисы, которая почти не появляется онлайн из-за тяжелой болезни. Все новости из жизни Анастасии ее фанаты узнают из Instagram-аккаунта ее дочери, Анны Заворотнюк.


Недавно в профиле девушки появилось то, что многие поклонники актрисы считали как «добрый знак»: Анна стала все чаще выкладывать фотографии, на которых она улыбается.


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Мои дорогие, хочу с вами поделится секретом для ленивых🦥 как быть всегда накрашенной, при этом не потратив ни минуты на макияж💄 Впервые я открыла для себя перманентный макияж много лет назад. Меня никогда не устраивала форма и цвет моих бровей. Судьба свела меня с Алёной и её клиникой эстетической медицины. И тогда я впервые попробовала этот чудо приём и обрела идеальные брови. Не так давно я обвела ещё и губы и межресничное пространство. Моему счастью нет предела, теперь в повседневной жизни мне просто не нужно пользоваться косметикой. Представляете, я просыпаюсь уже накрашенной👸🏼 при этом все выглядит невороятно естественно и никто даже не верит в то, что у меня перманент на лице. Но к сожалению, в этой сфере так же очень много непрофессиональных людей и очень многие сталкиваются с ужасными результатами. А это все таки ваше лицо и экспериментам здесь не место. Я вам со сто процентной гарантией могу обещать что у @alena_kutaliya вы получите невероятно красивый результат, который будет упрощать жизнь и радовать вас долгие годы. И специально для моих подписчиков Алена дарит скидку -30% ⚡️на перманентный макияж любой зоны в @alena_kutaliya по промокоду «Анюта» 😍

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«Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, – это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много есть чем поделится с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно»,

– еще недавно писала девушка на своей страничке.

Сейас Анна все публикует все больше фэшн-фотографий с модных фотосессий, а подписи к снимкам наполняются теплом и вдохновением.

О маме Анна сейчас почти не говорит и не пишет, и почитатели творчества Заворотнюк расценивают этот как приятную новость: возможно, здоровье актрисы наконец-то начало налаживаться, а вместе с тем в жизнь ее дочери пришла улыбка и хорошее настроение.

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По материалам: popcake.tv

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