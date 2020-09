Заворотнюк начала улыбаться

View this post on Instagram

Мои дорогие, хочу с вами поделится секретом для ленивых🦥 как быть всегда накрашенной, при этом не потратив ни минуты на макияж💄 Впервые я открыла для себя перманентный макияж много лет назад. Меня никогда не устраивала форма и цвет моих бровей. Судьба свела меня с Алёной и её клиникой эстетической медицины. И тогда я впервые попробовала этот чудо приём и обрела идеальные брови. Не так давно я обвела ещё и губы и межресничное пространство. Моему счастью нет предела, теперь в повседневной жизни мне просто не нужно пользоваться косметикой. Представляете, я просыпаюсь уже накрашенной👸🏼 при этом все выглядит невороятно естественно и никто даже не верит в то, что у меня перманент на лице. Но к сожалению, в этой сфере так же очень много непрофессиональных людей и очень многие сталкиваются с ужасными результатами. А это все таки ваше лицо и экспериментам здесь не место. Я вам со сто процентной гарантией могу обещать что у @alena_kutaliya вы получите невероятно красивый результат, который будет упрощать жизнь и радовать вас долгие годы. И специально для моих подписчиков Алена дарит скидку -30% ⚡️на перманентный макияж любой зоны в @alena_kutaliya по промокоду «Анюта» 😍