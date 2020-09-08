Заворотнюк начала улыбаться

Анастасия Иванова

Последний год поклонники Анастасии Завортонюк, известной многим по сериалу «Моя прекрасная няня», с волнением ждут новостей о здоровье актрисы, которая почти не появляется онлайн из-за тяжелой болезни. Все новости из жизни Анастасии ее фанаты узнают из Instagram-аккаунта ее дочери, Анны Заворотнюк.

Недавно в профиле девушки появилось то, что многие поклонники актрисы считали как «добрый знак»: Анна стала все чаще выкладывать фотографии, на которых она улыбается.

«Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, – это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много есть чем поделится с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно»,

– еще недавно писала девушка на своей страничке.

Сейас Анна все публикует все больше фэшн-фотографий с модных фотосессий, а подписи к снимкам наполняются теплом и вдохновением.

О маме Анна сейчас почти не говорит и не пишет, и почитатели творчества Заворотнюк расценивают этот как приятную новость: возможно, здоровье актрисы наконец-то начало налаживаться, а вместе с тем в жизнь ее дочери пришла улыбка и хорошее настроение.

Подпишись на нас в Яндекс Новости