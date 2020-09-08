«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» не пришла к нему на похороны

Влада Некрасова

Анна Фроловцева, сыгравшая роль жены Галины персонажа Бориса Клюева в ситкоме «Воронины», не появилась на похоронах своего названного супруга, чем вызвала негатив к своей персоне у публики. Церемония прощания, состоялась в пятницу в Малом театре, которому он посвятил большую часть своей жизни.

«Тогда собралось несколько сотен человек, пришедшим еле как хватило места. Среди прибывших на церемонию мы заметили Ирину Муравьеву, Валерия Баринова, Александра Вершинина, Александра Клюквина, Екатерину Волкову. Было множество и других артистов, но в толпе было сложно узнать каждого»,

— дали комментарий сотрудники театра.

Однако, стоит упомянуть, что Фроловцева не пришла на церемонию прощания по причине того, что находилась за городом, о чем сообщила СМИ в день смерти Бориса Клюева.

«Я не могу ничего говорить, я сама нахожусь в шоковом состоянии. Понимаете, я даже не в Москве. Переживаю, как там Вика [жена актера]. Возможно, ей помощь нужна. Только четвертого буду в Москве. Ничего не могу сказать, я сама нахожусь… как в штопоре»

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