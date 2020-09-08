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«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» не пришла к нему на похороны

«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» не пришла к нему на похороны

Анна Фроловцева, сыгравшая роль жены Галины персонажа Бориса Клюева в ситкоме «Воронины», не появилась на похоронах своего названного супруга, чем вызвала негатив к своей персоне у публики. Церемония прощания, состоялась в пятницу в Малом театре, которому он посвятил большую часть своей жизни.


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Сегодня на телеканале "Че" целый день идут "Воронины"! Воскресенье проведём вместе с любимыми актерами Борисом Клюевым, Анной Фроловцевой, Егором Дроновым @georgy_dronov_official , Екатериной Волковой @volkovihome , Станиславом Дужниковым @stas_duzhnikov , Юлией Куварзиной @ykuvarzina_official , Машей Ильюхиной @maria_iliukhina и другими! :) #воронины #борисклюев #николайворонин #аннафроловцева #галинаворонина #егордронов #костяворонин #екатеринаволкова #вераворонина #станиславдужников #леняворонин #юлиякуварзина #настяворонина #машаильюхина #машаворонина #че

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«Тогда собралось несколько сотен человек, пришедшим еле как хватило места. Среди прибывших на церемонию мы заметили Ирину Муравьеву, Валерия Баринова, Александра Вершинина, Александра Клюквина, Екатерину Волкову. Было множество и других артистов, но в толпе было сложно узнать каждого»,

— дали комментарий сотрудники театра.
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Анна Фроловцева не пришла на похороны Бориса Клюева. Актриса призналась, что смерть многолетнего партнёра по съёмочной площадке стала для неё сильным шоком... Светлая память🙏 . . . #аннафроловцева #аннафроловцева😻🌼☀️♥️ #фроловцева #фроловцевааннавасильевна #борисклюев #борисклюевлучший #борисклюевумер #борисклюев☄️ #борисклюевворонины #клюев #клюевборис #клюевборисвладимирович #звезда#звезды#заслуженныйартист #заслуженныйартист #мирзвезд#воронины #ворониныстс #ворониныforever #ворониныновыйсезон #новостизвезд#новостизвёзд #новостидня #новости_ru #актер#актриса #актрисатеатраикино #актрисакино #актрисатеатра #актрисы

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Однако, стоит упомянуть, что Фроловцева не пришла на церемонию прощания по причине того, что находилась за городом, о чем сообщила СМИ в день смерти Бориса Клюева.

«Я не могу ничего говорить, я сама нахожусь в шоковом состоянии. Понимаете, я даже не в Москве. Переживаю, как там Вика [жена актера]. Возможно, ей помощь нужна. Только четвертого буду в Москве. Ничего не могу сказать, я сама нахожусь… как в штопоре»

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По материалам: popcake.tv

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