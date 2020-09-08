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Жириновский допустил вероятность смягчения приговора Ефремову

Жириновский допустил вероятность смягчения приговора Ефремову

Актёр Михаил Ефремов обжалует приговор за ДТП со смертельным исходом и наказание ему смягчат с восьми до пяти лет колонии, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом 8 сентября сообщает РИА «Новости».

«Мы планировали, что будет ему лет пять, но восемь лет может быть обжаловано: Московский городской суд в течение 10 дней обжалует, потом конституционная инстанция Верховного суда. Поэтому если все инстанции пройдут они, то каждая инстанция может скостить (срок. — Прим. ред.), и дойдёт до пяти, как мы прогнозировали», — сказал Жириновский.

Политик добавил, что он ещё меньше получит, «будет работать библиотекарем, вести театральный кружок в колонии», не исключив и выхода в дальнейшем артиста по УДО.

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в котором погиб Сергей Захаров, к восьми годам колонии и взыскал с него 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего.

Ранее сообщалось, что защита обжалует приговор актёру.

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По материалам: pnp.ru

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