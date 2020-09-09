Анастасия Макеева развелась в третий раз
Актриса Анастасия Макеева снова развелась с мужем. Несмотря на то, что она тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз и в разговорах в журналистами сразу же закрывает тему любви, прессе удалось узнать об очередном расставании артистки с мужем Александром. Макеева согласилась дать единственный комментарий по поводу развода и сказала, что ничего особенного не произошло, они с Сашей просто разлюбили друг друга.
«Люди друг друга разлюбили, стало плохо, это же не страшно. Это же не крест»,— заявила Настя.
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Доброе утро!Ну вот настигли муки выбора 😂Вроде все просто ,но какую сумку брать?Черная -конечно классика и подходит однозначно,но ,я выбрала обувь и вроде к ней есть сумка😱Вы за что голосуете? И да 😜сразу предвосхищаю ваши вопросы ,что за сумка у меня😂 ?Сумка @eleganzza_fashion 👍😘 #выбор #сумки #утра #такаядевочка
Не совсем ясно, так ли это на самом деле, ведь по сети давно гуляют слухи о том, что 3-ий муж Макеевой изменял ей с актрисой Екатериной Седик. Настя, разумеется, неверность простить не смогла и расторгла брак. Поклонники подозревают, что роман оказался правдой, ведь пару раз Сашу видели с Седик инсайдеры.
«Ей всего 38, уже 3 брака погорели. Значит может что-то в этой девушке не так, если от нее все мужья бегут и изменяют?»— предполагает мужчина в комментариях.