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Анастасия Макеева развелась в третий раз

Анастасия Макеева развелась в третий раз

Актриса Анастасия Макеева снова развелась с мужем. Несмотря на то, что она тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз и в разговорах в журналистами сразу же закрывает тему любви, прессе удалось узнать об очередном расставании артистки с мужем Александром. Макеева согласилась дать единственный комментарий по поводу развода и сказала, что ничего особенного не произошло, они с Сашей просто разлюбили друг друга.


«Люди друг друга разлюбили, стало плохо, это же не страшно. Это же не крест»,

— заявила Настя.

Не совсем ясно, так ли это на самом деле, ведь по сети давно гуляют слухи о том, что 3-ий муж Макеевой изменял ей с актрисой Екатериной Седик. Настя, разумеется, неверность простить не смогла и расторгла брак. Поклонники подозревают, что роман оказался правдой, ведь пару раз Сашу видели с Седик инсайдеры.

«Ей всего 38, уже 3 брака погорели. Значит может что-то в этой девушке не так, если от нее все мужья бегут и изменяют?»

— предполагает мужчина в комментариях.
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Вырядилась 🐺

A post shared by Екатерина Седик (@ekaterina_sedik) on

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По материалам: popcake.tv

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