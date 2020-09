АРМИ подозревают, что у Чонгука есть девушка

Лидия Мартынова

Все мы знаем, какой прекрасный вокал у Чонгука (Jungkook) из группы BTS. В последнее время артист все чаще стал выпускать сольные треки вместе с множеством фоновых вырезок. Айдол радует фанатов, а им это нравится!



Чонгук — один из самых способных исполнителей BTS. Он известен, умен и харизматичен. За все это его и любят поклонники. Представительницы женского пола постоянно интересуются, есть ли у айдола девушка. Хотя эта личная информация скрыта, АРМИ все равно находят множество информации и сплетен.

В 2015 году впервые появились слухи о том, что Чонгук встречается со студенткой CUBE Ко Со Хён (Ko Seo Hyun). Позже айдол опроверг эту информацию. С тех пор, фанаты пристально следят за жизнью артиста.

Летом этого года музыкант представил еще одну песню под названием Still With You. Кто же вдохновил Чонгука на это музыкальное творение? Поклонники уверены, что трек о любви Чонгук написал не просто так. АРМИ считают, что у айдола появилась муза.

А что думаешь ты?



