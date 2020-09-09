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Аваков пригрозил жесткой реакцией на нарушения на местных выборах

Аваков пригрозил жесткой реакцией на нарушения на местных выборах
Украинские правоохранители будут жестко реагировать на нарушения на местных выборах. У Министерства внутренних дел достаточно сил для контроля предвыборного процесса.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, через несколько дней кандидаты начнут предвыборную агитацию. Он просит участников избирательного процесса соблюдать закон, не нарушать правила агитации и не расшатывать ситуацию на округах.
"Хочу предупредить: у в МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. Мы будем жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сеток", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения", - отметил Аваков.

Он также подчеркнул, что МВД сотрудничают с Центризбиркомом и гражданской сетью ОПОРА, которые осуществляют мониторинг предвыборной гонки и фиксируют нарушения.

Кроме того, Аваков просит кандидатов и предвыборные штабы не проводить массовые мероприятия в условиях пандемии COVID-19 и карантина.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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