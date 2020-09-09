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Авторы Duke Nukem 3D анонсировали шутер Graven. Это наследник легендарной Hexen II

Авторы Duke Nukem 3D анонсировали шутер Graven. Это наследник легендарной Hexen II
Порой игровая индустрия любит возвращаться к классике и бередить ностальгические чувства олдскульщиков. Теперь же 3D Realms и 1C Entertainment решили напомнить геймерам со стажем о культовой Hexen II. Вместе с разработчиками из Slipgate Ironworks они представили брутальную GRAVEN — духовную наследницу знакового фэнтези-шутера 90-х.

Игра выполнена в мрачном фэнтезийном стиле прямиком из тех самых 90-х. Пользователям предстоит «заслужить душевный покой», решая головоломки и расправляясь с разнообразными противниками. В GRAVEN будет система заклинаний и прокачки оружия, а также возможность вернуться на пройденные локации для изучения ранее недоступных участков.
Релиз олдскульного шутера намечен на 2021 год — игра выйдет на PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X. Пока игроки могут разве что добавить GRAVEN в список желаемого в Steam, а также оценить её крайне демократичные системные требования.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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