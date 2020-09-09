Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом

Анастасия Иванова

Экономика России вошла в кризис, вызванный коронавирусом, в лучшей форме, чем многие другие, и дальнейшие ее перспективы могут быть не столь печальными, чем ожидалось, пишет агентство Блумберг, опираясь на мнение аналитиков и собственные исследования.

"Когда разразилась пандемия, Россия была в довольно хорошей форме: низкая инфляция, низкая безработица, стабильный банковский сектор и огромные резервы", - цитирует агентство слова главного экономиста инвесткомпании "Ренессанс Капитал" Софьи Донец.

Авторы публикации отмечают меньшие, чем во многих других странах, темпы экономического спада в России. Потери сферы услуг и малого бизнеса, которые особенно сильно пострадали от карантинных мер, по мнению агентства, также оказались не столь масштабными по сравнению с потерями во многих других странах.