Болгария готова принимать российских туристов и выдавать им визы

Анастасия Иванова

В рамках проходящей в Москве выставки «ОТДЫХ 2020» об этом рассказала вице-премьер-министр по экономической и демографической политики, министр туризма Болгарии Марияна Николова. Она также провела в рамках выставки встречу с руководством Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Мы намерены возобновить турпоток из России. Я верю, что это произойдет максимально скоро. В этом же меня заверяет глава Ростуризма Зарина Догузова. Консульство Болгарии готово начать оперативную работу по выдаче туристических виз сразу же после решения по открытию границ с Россией», – сообщила Марияна Николова 8 сентября на выставке «ОТДЫХ 2020», проходящей в Москве.

При этом она подчеркнула готовность страны уже сейчас начать принимать туристов из России, обеспечив им безопасный отдых на курортах Болгарии.

Она напомнила участникам утренней сессии, что Болгария еще в начале июня Болгария открыла свои границы для туристов из почти всех европейских государств, не требуя обязательного ПЦР-теста или соблюдения 14-дневного карантина. Сейчас в Болгарию также могут летать туристы из Молдовы, Израиля, Белоруссии.

Сейчас, по мнению г-жи министра, есть все основания и для открытия авиасообщения Болгарии и РФ – на взаимной основе. Как рассказала г-жа Николова, болгарские авиационные власти уже уведомили Росавиацию о готовности национального авиаперевозчика Болгарии возобновить авиасообщение с Россией при получении разрешения со стороны властей РФ.

В рамках выставки «ОТДЫХ 2020» Марияна Николова встретилась также с вице-президентом Ассоциации туроператоров (АТОР), заместителем генерального директора туроператора TUI Россия Александром Сирченко.

«Как только граница будет открыта, Болгария готова принять российских гостей со всеми необходимыми мерами предосторожности в отношении распространения COVID-19. Во всех отелях и ресторанах страны соблюдаются все необходимые правила безопасности. Сейчас Болгария является страной с наименьшим количеством новых случаев коронавирусной инфекции на Балканах», – еще раз отметила готовность страны принять туристов из России вице-премьер и министр туризма Болгарии в беседе с вице-президентом АТОР..

Марияна Николова также подчеркнула, что Россия является стратегическим партнером Болгарии в сфере туризма и в этой связи придает первостепенное значение тесному сотрудничеству с Ассоциацией туроператоров (АТОР) в статусе ассоциированного партнера.

Вице-президент Ассоциации туроператоров Александр Сирченко, в свою очередь, поблагодарил г-жу Николову за многолетнее и эффективное сотрудничество Болгарии с крупнейшим профессиональным туристическим объединением, которым является АТОР.

«И Россия, и Болгария, несомненно, заинтересованы во взаимном снятии ограничений на турпоездки. Мы бы хотели, чтобы после пандемии наметившийся в последние годы тренд на некоторое уменьшение объемов российского турпотока в Болгарию был остановлен. Для роста объема взаимных туристических потоков у Болгарии и России есть серьезные предпосылки, важно вместе найти хороший инструментарий, чтобы реализовать имеющийся потенциал», – отметил в беседе с г-жой Николовой Александр Сирченко.

Александр Сирченко подчеркнул, что для начала долгосрочного роста российского турпотока в Болгарию эксперты АТОР считают необходимым решить сложившиеся еще до пандемии проблемы.

В частности, было отмечено, что с 1 января 2021 года в РФ вводится электронная виза, по которой граждане Болгарии смогут посещать Россию в упрощенном режиме. Конечно, Россия рассчитывает на взаимные послабления, с учетом специфики болгарского законодательства. Возможно, Болгария сможет задуматься над применением похожего по сути механизма, облегчающего посещение Болгарии гражданами РФ, считает Александр Сирченко.

Помимо визовой проблемы, рассказал г-н Сирченко, существует и проблема недостаточного продвижения Болгарии на российском туристическом рынке.

«АТОР, со своей стороны готова помочь Болгарии в разработке стратегии продвижения страны в России», – подчеркнул вице-президент АТОР. По мнению Александра Сирченко, среди прочих вариантов можно было бы рассмотреть, в том числе, и модель государственно-частного партнерства, где проекты софинансируются и властями, и бизнесом.

«В сознании многих россиян Болгария прочно ассоциируется лишь с детским и пляжным, может быть, отчасти зимним туризмом. Но этот спектр надо расширять – и прежде всего за счет популяризации экскурсионного, культурно-познавательного и гастрономического видов туризма. Так, TUI Россия сейчас лидирует по объемам в горнолыжном российском турпотоке в Болгарию, но мы бы хотели, чтобы к нам активнее обращались партнеры из Болгарии с предложениями других турпродуктов – и в плане формата, и в плане сезонности», – резюмировал г-н Сирченко.

Наконец, резюмировал вице-президент АТОР, росту российского турпотока помогло бы и введение со стороны Болгарии ряда мер по субсидированию регулярной и чартерной перевозки из России.

В заключении встречи министр туризма Болгарии Марияна Николова поблагодарила Ассоциацию туроператоров за конструктивные предложения и готовность планомерно сотрудничать с болгарской стороной в целях продвижения Болгарии как туристического направления в России.

Она подтвердила, что Болгария намерена продвигать себя в России как круглогодичное направление и пригласила туроператоров – членов АТОР принять участие в Болгаро-российском форуме, который будет посвящен перспективам, состоянию и возможностям бальнеологического и SPA-туризма в Болгарии. Он пройдет, ориентировочно, в IV квартале 2020 года.