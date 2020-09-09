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Цифровые волонтеры РГППУ получили благодарность от руководства вуза

Цифровые волонтеры РГППУ получили благодарность от руководства вуза

В начале учебного года в Российском государственном профессионально-педагогическом университете состоялся торжественный прием цифровых волонтеров из числа студентов Института инженерно-педагогического образования, сообщает пресс-служба вуза.

Молодые люди занимались техническим сопровождением учебных занятий и вступительных испытаний с применением дистанционных образовательных технологий.

Они настраивали систему удаленного доступа, устраняли технические неполадки и консультировали участников учебного процесса. 

В летний период они участвовали в приемной кампании: консультировали абитуриентов, информировали об основных направлениях обучения в вузе. 

Руководство РГППУ выразило благодарность студентам за ответственное отношение к работе и оперативное решение возникающих вопросов в ходе образовательного процесса.

# Общество
По материалам: edu.ru

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