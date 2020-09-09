Цифровые волонтеры РГППУ получили благодарность от руководства вуза

Алексей Вольцев

В начале учебного года в Российском государственном профессионально-педагогическом университете состоялся торжественный прием цифровых волонтеров из числа студентов Института инженерно-педагогического образования, сообщает пресс-служба вуза.

Молодые люди занимались техническим сопровождением учебных занятий и вступительных испытаний с применением дистанционных образовательных технологий.

Они настраивали систему удаленного доступа, устраняли технические неполадки и консультировали участников учебного процесса.

В летний период они участвовали в приемной кампании: консультировали абитуриентов, информировали об основных направлениях обучения в вузе.

Руководство РГППУ выразило благодарность студентам за ответственное отношение к работе и оперативное решение возникающих вопросов в ходе образовательного процесса.