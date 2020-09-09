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Coral Travel и группа «Самолет» запустили антикризисную акцию

Coral Travel и группа «Самолет» запустили антикризисную акцию

Туроператор Coral Travel и группа «Самолет» запустили совместную акцию, которая поможет накопить на отпуск при приобретении недвижимости. По условиям акции, при покупке жилья в любом из проектов группы «Самолет» до конца года, клиенту полагается начисление от 40 000 до 80 000 бонусов на карту Coral Travel из расчета 1 бонус = 1 рубль. Для этого покупателю необходимо перед покупкой зарегистрироваться в программе лояльности CoralBonus и до подписания договора приобретения недвижимости предъявить карту. Полученными бонусами можно будет оплатить до 100% стоимости тура в офисах продаж Coral Travel в течение 18 месяцев. Бонусы от Coral Travel не отменяют действующих в группе «Самолет» акций на недвижимость.

Это предложение особенно актуально в нынешней экономической ситуации, когда многие отказываются от путешествий. Теперь, даже имея ипотечный кредит, люди получают возможность отправиться в отпуск без ущерба для семейного бюджета.

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По материалам: atorus.ru

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