Coral Travel и группа «Самолет» запустили антикризисную акцию

Лидия Мартынова

Туроператор Coral Travel и группа «Самолет» запустили совместную акцию, которая поможет накопить на отпуск при приобретении недвижимости. По условиям акции, при покупке жилья в любом из проектов группы «Самолет» до конца года, клиенту полагается начисление от 40 000 до 80 000 бонусов на карту Coral Travel из расчета 1 бонус = 1 рубль. Для этого покупателю необходимо перед покупкой зарегистрироваться в программе лояльности CoralBonus и до подписания договора приобретения недвижимости предъявить карту. Полученными бонусами можно будет оплатить до 100% стоимости тура в офисах продаж Coral Travel в течение 18 месяцев. Бонусы от Coral Travel не отменяют действующих в группе «Самолет» акций на недвижимость.

Это предложение особенно актуально в нынешней экономической ситуации, когда многие отказываются от путешествий. Теперь, даже имея ипотечный кредит, люди получают возможность отправиться в отпуск без ущерба для семейного бюджета.