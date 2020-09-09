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Данила Козловский изменяет жене с Оксаной Акиньшиной в Турции

Данила Козловский изменяет жене с Оксаной Акиньшиной в Турции

Отдыхающий в Турции инсайдер обнародовал видео, в котором популярный актер Данила Козловский спокойненько лежит на шезлонге, а рядом с ним на скамейкезагорает 33-летняя знаменитость Оксана Акиньшина. Локация съемки: один из дорогостоящих отелей Бодрума.


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СМИ уже публиковали информацию о том, что Данила, по слухам, изменяет своей возлюбленной Ольге Зуевой, с которой встречается уже 5 лет. К слову, недавно у пары родилась дочь Ода. Однако, подтверждений тому не было. Сейчас, когда отчетливо видно, как прохлаждается новоиспеченный папочка в Турции, а Зуева в одиночестве заботится о дочери и терпит унижения в комментариях и публичных постах, посвященных ее бабнику-парню, сомнений у общественности в неверности Козловского не остается.

Однако, СМИ не торопятся делать выводы. Есть теория, что хамские выходки Козловского — не что иное, как промоушен нашумевшего проекта «Чернобыль: Бездна», в котором «изменщик» участвует совместно с Акиньшиной.

«Пытаются окупить проект, на который потратили 700 тыс интрижками Козловского. Не понимаю, почему всегда надо обязательно разводить какую-то грязь..слухи..сплеьни..интриги. Его дома ждет молодая красавица-жена и дочка, зачем было впутывать человека?»

— задается вопросом комментатор.
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Всех бать с днем бати #fathersday

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По материалам: popcake.tv

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