Диана Мелисон слила компромат на Айзу

Лидия Мартынова

Айза славится своей способностью уметь постоянно хамить людям, устраивать скандалы и драмы на пустом месте, а также привлекать к себе просто огромное количество хейта, в чем мы уже убедились, посмотрев ее откровенные интим-фотографии из stories. Очередными врагами инстадивы стали модели Диана Мелисон и Инесса Шевчук, которые оскорбились ее песней «Boeing» и непристойным контекстом, в котором она их упомянула.

«Я знаю об Инессе, я знаю о Диане, товар на экспорт, если нужно шлюху в Абу-Даби»

Поклонники Айзы и любители трэша сразу подметили, что Анохина решила хайпануть на чужих именах, знала, что начнется «война».

«Кто бы сомневался Айза, что ты сама в очередной раз натравила хейтеров. Ты же без этого жить не можешь»,

— отметил парень под постом о скандале.

Однако, модели оказались из рода «не на того напала» и быстро прислали гениальной рэперше «ответку». Инесса Шевчук опубликовала на своей странице снимок голой девушки, сильно похожей на Айзу и упомянула ее язвительную строчку из песни.

© Instagram / aizalovesam

«В Абу-Даби загорает»,

— написала она.

Неплохой удар, девочки. Однако, публика так и не может понять наверняка, действительно ли это голая Айза попивает колу на арабском солнышке или незнакомая девушка, которой не повезло и она случайно попала в скандал 3-ех знаменитостей?

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