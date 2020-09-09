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Disney поделился рецептом знаменитых шоколадных вафель с кофейным муссом

Disney поделился рецептом знаменитых шоколадных вафель с кофейным муссом
На сайте Disney Parks опубликовали рецепт знаменитых шоколадных вафель с замороженным кофейным муссом, которые подают во флоридском тематическом парке Disney's Animal Kingdom, посвященном охране окружающей среды и животных.

Это сладкое угощение необходимо готовить в три этапа: отдельно сделать мусс, шоколадный соус и вафли. Для того чтобы приготовить 8-10 порций такого угощения понадобится:

Для мусса: три стакана "чипсов" (крошки) белого шоколада, 4 стакана жирных сливок (их надо будет использовать частями), 3 столовые ложки эспрессо или крепко сваренного кофе и 6 яичных желтков. Для соуса: 1/2 стакана жирных сливок, 1/2 стакана сахара, 1/4 стакана воды, 2 чайные ложки кукурузного сиропа, 1/4 стакана и 2 столовые ложки какао-порошка, 2 столовые ложки шоколадных "чипсов". Для вафель: 1 1/2 стакана муки, 2 столовые ложки какао-порошка, 1 1/2 столовые ложки сахара, столовая ложка разрыхлителя, 1/4 чайной ложки соли, 1 3/4 стакана молока, яйцо, 1/4 стакана сливочного масла, 1/8 стакана шоколадных "чипсов".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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