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Дочь Анджелины Джоли отказалась от операции по перемене пола

Дочь Анджелины Джоли отказалась от операции по перемене пола


Родная дочь актеров Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt) Шайло (Shiloh) несколько лет назад утверждала, что некомфортно себя чувствует в теле девочки. Она изо всех сил старалась подражать мальчикам, а в 13 лет даже прибегла к гормональной терапии для смены пола.


«Он любит костюмы, носит галстуки, пиджак и брюки. Ему нравится одеваться так, как одеваются мальчики. Пришлось даже состричь ему волосы. Он действительно любит мужские вещи»,

— рассказывает Джоли журналистам.

Шайло мечтала сменить пол, как только это будет возможно. Она даже придумала себе новое имя — Джон.  Однако на днях девочка появилась на публике в коротких шортах и с длинными волосами. Неужели юная красотка решила вновь вернуться к девичьим привычкам?

Поклонники с радостью восприняли эту новость. Пользователи сети считают, что Шайло сделала правильный выбор, прекратив принимать серьезные препараты. Они уверены, что подростку необходимо дополнительное время, чтобы осознать последствия выбора. Ведь сейчас Шайло находится в переходном возрасте, когда тяжело принять собственное «я».

А что думаешь ты?

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По материалам: popcake.tv

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