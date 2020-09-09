Дженсен Эклс, сыгравший Дина Винчестера в «Сверхъестественном», заберет себе культовую Chevrolet Impalа

Лидия Мартынова

Актер Дженсен Эклс, который сыграл Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», после окончания шоу заберет себе культовую Chevrolet Impala 1967 года. Об этом исполнитель одной из главных ролей сериала сам рассказал изданию Digital Spy.«Что касается того, чтобы взять что-то в последний день, я определенно возьму то, на что я положил глаз с первого дня «Сверхъестественного». Но все в порядке, это не кража. Я получил разрешение. Я умолял, умолял и умолял в течение многих лет, но в этом году мне наконец-то разрешили. Я уеду домой на «Импале», — рассказал Эклс.«Импала» Дина стала очень важной частью сериала, она практически превратилась в самостоятельного персонажа и была очень дорога Дину.Коллега Эклса Джаред Падалеки, который играет Сэма Винчестера, упустил возможность увезти домой «Импалу», но зато успел прихватить несколько более мелких сувениров со съемочной площадки.«У меня есть несколько безделушек тут и там. Но я никогда в этом не признаюсь. У меня тонны всякого дерьма!» — поделился Падалеки.Актеры не раскрыли никаких подробностей о финале шоу, но обещали, что он будет очень эмоциональным.Серии 15-го сезона сериала «Сверхъестественное» начали выходить осенью 2019 года, но в марте производство приостановили. Новый эпизод выйдет 8 октября. Всего в последнем сезоне шоу будет 20 серий.