Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дженсен Эклс, сыгравший Дина Винчестера в «Сверхъестественном», заберет себе культовую Chevrolet Impalа

Дженсен Эклс, сыгравший Дина Винчестера в «Сверхъестественном», заберет себе культовую Chevrolet Impalа

Дженсен Эклс, сыгравший Дина Винчестера в «Сверхъестественном», заберет себе культовую Chevrolet Impalа
Актер Дженсен Эклс, который сыграл Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», после окончания шоу заберет себе культовую Chevrolet Impala 1967 года. Об этом исполнитель одной из главных ролей сериала сам рассказал изданию Digital Spy.

«Что касается того, чтобы взять что-то в последний день, я определенно возьму то, на что я положил глаз с первого дня «Сверхъестественного». Но все в порядке, это не кража. Я получил разрешение. Я умолял, умолял и умолял в течение многих лет, но в этом году мне наконец-то разрешили. Я уеду домой на «Импале», — рассказал Эклс.
«Импала» Дина стала очень важной частью сериала, она практически превратилась в самостоятельного персонажа и была очень дорога Дину.

Коллега Эклса Джаред Падалеки, который играет Сэма Винчестера, упустил возможность увезти домой «Импалу», но зато успел прихватить несколько более мелких сувениров со съемочной площадки.

«У меня есть несколько безделушек тут и там. Но я никогда в этом не признаюсь. У меня тонны всякого дерьма!» — поделился Падалеки.

Актеры не раскрыли никаких подробностей о финале шоу, но обещали, что он будет очень эмоциональным.

Серии 15-го сезона сериала «Сверхъестественное» начали выходить осенью 2019 года, но в марте производство приостановили. Новый эпизод выйдет 8 октября. Всего в последнем сезоне шоу будет 20 серий.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Обиделись за Колесникову. США предупредили Минск о новых санкциях
Обиделись за Колесникову. США предупредили Минск о новых санкциях
ХАМАС пообещал Израилю «много жертв»: «Мы кое-что приготовили для врага»
ХАМАС пообещал Израилю «много жертв»: «Мы кое-что приготовили для
Первокурсники АлтГПУ с высокими баллами ЕГЭ будут получать в сентябре и октябре повышенную стипендию
Первокурсники АлтГПУ с высокими баллами ЕГЭ будут получать в сентябре
В Белгородской области открылся мобильный детский технопарк «Кванториум»
В Белгородской области открылся мобильный детский технопарк
В Омске состоится диктант по информационным технологиям
В Омске состоится диктант по информационным технологиям
После бала: как Юлия Высоцкая проводит время в Венеции
После бала: как Юлия Высоцкая проводит время в Венеции
В Германии прокомментировали вызов посла в МИД России
В Германии прокомментировали вызов посла в МИД России
Путин и Лукашенко обудят долги Белорусии: события ночи 9 сентября
Путин и Лукашенко обудят долги Белорусии: события ночи 9 сентября
Disney поделился рецептом знаменитых шоколадных вафель с кофейным муссом
Disney поделился рецептом знаменитых шоколадных вафель с кофейным
Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
"Их застукали во время соития": тюремная надзирательница не устояла перед сексом с насильником
"Их застукали во время соития": тюремная надзирательница не устояла
ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и

Топ на сегодня

Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Смена»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой
Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой

Еще по теме

Дженсен Эклс и Дэннил Харрис стали родителями близнецов
Звезда сериала "Сверхъестественное" Дженсен Эклз и его супруга ждут близнецов
Джаред Падалеки и его жена Женевьева Кортезе ждут третьего ребенка
Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклз стал отцом двойняшек