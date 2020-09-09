Джиджи Хадид рассказала, на какие продукты ее тянет во время беременности

Лидия Мартынова

Округлившийся живот нисколько не помешал Джиджи Хадид (Gigi Hadid) продолжить карьеру модели: несмотря на свою беременность, девушка активно принимает участие в звездных фотосессиях и с удовольствием делится своим «обновленным» внешним видом с поклонниками в соцсетях.

Кажется, что в жизни модели совсем ничего не изменилось: работа, съемки, участие в проектах… Но все становится ясно, если заглянуть в холодильник знаменитости. В своем Twitter-аккаунте Диджи рассказала о том, каких продуктов ей хочется есть больше всего во время беременности.

«Беременность – это когда ты заказываешь на дом доставку капкейков ‘Sprinkles'»,

Pregnancy is real when u order nationally shipped @sprinkles to be delivered to yourself. 📦🧁😳😂😅 — Gigi Hadid (@GiGiHadid) September 7, 2020

– написала девушка

Следом девушка поделилась еще одним постом: оказалось, что Джиджи заказала сразу несколько коробок вкусных маффинов и интересовалось и производителей, как правильно разморозить вкусноти.

. @sprinkles do I have to defrost the whole box right when I get it or can I defrost them one by one to make them last longer ? 😂 — Gigi Hadid (@GiGiHadid) September 7, 2020

Поклонникам стало интересно, чем еще модель балует себя во время беременности, и Хадид раскрыала еще парочку фаворитов: смесь для чудесных брауни, которые можно сделать дома, и домашний овощной соус с морковкой.

Supreme triple chunk brownies & make-your-own ranch mix dip w carrots ...... lol. https://t.co/kn0cv8bogV — Gigi Hadid (@GiGiHadid) September 7, 2020

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