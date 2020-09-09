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Джиджи Хадид рассказала, на какие продукты ее тянет во время беременности

Джиджи Хадид рассказала, на какие продукты ее тянет во время беременности

Округлившийся живот нисколько не помешал Джиджи Хадид (Gigi Hadid) продолжить карьеру модели: несмотря на свою беременность, девушка активно принимает участие в звездных фотосессиях и с удовольствием делится своим «обновленным» внешним видом с поклонниками в соцсетях.


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33 weeks ♡

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Кажется, что в жизни модели совсем ничего не изменилось: работа, съемки, участие в проектах… Но все становится ясно, если заглянуть в холодильник знаменитости. В своем Twitter-аккаунте Диджи рассказала о том, каких продуктов ей хочется есть больше всего во время беременности.

«Беременность – это когда ты заказываешь на дом доставку капкейков ‘Sprinkles'»,

– написала девушка

Следом девушка поделилась еще одним постом: оказалось, что Джиджи заказала сразу несколько коробок вкусных маффинов и интересовалось и производителей, как правильно разморозить вкусноти.

Поклонникам стало интересно, чем еще модель балует себя во время беременности, и Хадид раскрыала еще парочку фаворитов: смесь для чудесных брауни, которые можно сделать дома, и домашний овощной соус с морковкой.

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По материалам: popcake.tv

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