Ефремов заявил, что адвокат Пашаев «подставил» его на 8 лет

Алексей Вольцев

Актер Михаил Ефремов в интервью «Московскому комсомольцу» в среду заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил».

«Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня „подставил“ на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое», — заявил артист.

Ефремов добавил, что не продлевал договор с Пашаевым, но сегодня адвокат навестил его. По его словам, этот визит стал для него неожиданностью, поскольку он думал, что его интересы будет представлять другой юрист.

Актер добавил, что сейчас составляет расширенную апелляционную жалобу.

21 августа Ефремов сообщил, что отказывается от услуг адвокатов. «Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее», — сказал актёр. Однако вскоре стало известно, что актер перезаключил соглашение с юристом.

Уголовное дело против Ефремова было возбуждено по факту аварии, случившейся 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Автомобиль марки Jeep Grand Cherokee Overland, за рулём которого находился актер, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, в результате которых скончался в больнице.

Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.