Ефремов заявил, что Пашаев подставил его «на 8 лет»
На данный момент актер Михаил Ефремов находится в СИЗО №5 «Водник», где будет ожидать вступления в силу своего приговора. В разговоре с сотрудниками Общественной наблюдательной комиссии он признался, что его адвокат «подставил его на 8 лет». По словам артиста, он ожидал, что на последнем заседании появится другой человек, однако, пришел «тот самый» и дезинформировал его относительно подачи апелляции.
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МОГ ЛИ ЕФРЕМОВ СМЯГЧИТЬ СЕБЕ ПРИГОВОР? ⠀ Сегодня огласили приговор Михаилу Ефремову. 8 лет тюрьмы. ⠀ Кто-то считает приговор справедливым, кто-то и вовсе уверен, что Михаилу слишком мало дали. ⠀ Лично мне Михаила по-человечески жаль, ведь мужик он по сути неплохой, не злой, хоть слабый и безответственный. Впрочем, если предположить, что артист почти наверняка выйдет по УДО, получится всего 4 года. ⠀ Мог ли Михаил отделаться более лёгким приговором? Я думаю, да. ⠀ Если бы знал соционику. ⠀ Тогда бы он ни за какие коврижки не стал брать себе в адвокаты Наполеона, которым является Эльман Пашаев. ⠀ Дело в том, что у хорошего адвоката обязательно должна присутствовать такая функция психики как структурная логика. Она отвечает за умение глубоко анализировать и хорошо рассчитывать. Также крайне важно обладать рациональностью - она отвечает за предусмотрительность и долгосрочное планирование. ⠀ У Наполеонов структурная логика слабовата и рационалами они не являются. ⠀ Поэтому хороших адвокатов из Наполеонов, за редким исключением, не получается. ⠀ Их сильная сторона - умение воздействовать на эмоции других людей. Но для защиты в суде этого недостаточно. Здесь не обойтись без логически выверенных шагов и умения точно их просчитывать. ⠀ И если бы Михаил остановил свой выбор, к примеру, на гуру предусмотрительности - Штирлице, то скорее всего, приговор бы был иным. ⠀ Штирлиц не дал бы актёру устроить театр с отрицанием своей вины и портретами Путина, не обнадежил бы его возможностью условного срока, а сказал бы, как говорят в народе "по чесноку" - "Миша, настройся на реальный срок, покайся, сделай все возможное и невозможное, чтобы смягчить родственников и тогда тебе дадут по минимуму - пятёрку". ⠀ Подозреваю, что Пашаев выбрал совсем другую риторику - "Доверься мне и я тебя вытащу. Только делай все как я скажу. Путина хвали, вину не признавай. Пусть доказывают". ⠀ Наполеоны мужского пола часто бывают весьма самонадеянны. А в адвокатском ремёсле это черта весьма опасная. ⠀ Какой вывод из этой ситуации? ⠀ 1. Никогда не садитесь пьяными за руль. ⠀ 2. Никогда не выбирайте себе адвокатов со слабой структурной логикой. ⠀ В целом, это здорово, что общественное мнение ⬇️⬇️⬇️
«Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде не продлевали договор. Я думал, что придет другой адвокат, а пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Причем хочет отправить ее почтой, чтобы в инстанции зафиксировали дату. Все это как-то странно. Мне кажется, это рискованно»,— дал комментарий осужденный.
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Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил» Актёр Михаил Ефремов, приговорённый к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил». «Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня подставил на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое», — сказал артист в беседе с mk.ru. Кроме того, по словам Ефремова, они «вроде бы не продлевали договор», а «пришёл снова он» и «уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день». #политика #правительство #госдума #новости #политик #держава #патриотизм #общество #россия24 #депутат #оппозиция #патриот #империя #россия #дума #вести #dailyrussianpolitics #михаилефремов #ефремов #пьяныйубийца #пашаев
Оказалось, что подавать апелляцию в последний день запрещено, а адвокат, по мнению Ефремова, был «абсолютно некомпетентен». Теперь у актера появилась еще одна зацепка, как можно «скосить срок», он намерен просить повторного рассмотрения дела.
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Ну что ж ... 8 лет. По итогу - это справедливо, он убил человека при массе отягчающих обстоятельств. И преступник должен быть наказан . Потеряли ли мы великого артиста? Да! Причём потеряли в большей степени из-за некрасивой игры в «не помню, кто был за рулём». Но потеряли! и от этого пространство, в котором живут интеллект и свободная мысль - наше пространство - стало меньше. . Как на это реагировало общество? Да нормально, как и должно реагировать: кто-то был за, кто-то против, кто-то пытался на этом набрать баллы- ничего особенного, всего лишь люди. Кто-то пытался обвинить артистов, вставших на сторону Ефремова - не соглашусь с этим. Они защищали своего друга - таковы законы дружбы. . Теперь о главном: бывают искупительные жертвы, после которых мир и общество становятся лучше. Своего рода жертвы приношения. И вот мне кажется, что Ефремов - это не такой случай (( Да, от его заключения какая-то польза конечно будет - богема какое-то время будет вести себя поаккуратнее. Но глобально для нас это проигрыш: погиб человек + тот кто сядет - один из немногих открыто, свободно думающих людей, чего нам и так не хватает. И мы все понимаем, что не осудить его нельзя.... но почему же именно он?! Гадко, очень гадко на душе. . . #михаилефремов #ефремов #суднадефремовым #зарешеткой #тюрьма #авария #авариянадороге