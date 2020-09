Ефремов заявил, что Пашаев подставил его «на 8 лет»

View this post on Instagram

МОГ ЛИ ЕФРЕМОВ СМЯГЧИТЬ СЕБЕ ПРИГОВОР? ⠀ Сегодня огласили приговор Михаилу Ефремову. 8 лет тюрьмы. ⠀ Кто-то считает приговор справедливым, кто-то и вовсе уверен, что Михаилу слишком мало дали. ⠀ Лично мне Михаила по-человечески жаль, ведь мужик он по сути неплохой, не злой, хоть слабый и безответственный. Впрочем, если предположить, что артист почти наверняка выйдет по УДО, получится всего 4 года. ⠀ Мог ли Михаил отделаться более лёгким приговором? Я думаю, да. ⠀ Если бы знал соционику. ⠀ Тогда бы он ни за какие коврижки не стал брать себе в адвокаты Наполеона, которым является Эльман Пашаев. ⠀ Дело в том, что у хорошего адвоката обязательно должна присутствовать такая функция психики как структурная логика. Она отвечает за умение глубоко анализировать и хорошо рассчитывать. Также крайне важно обладать рациональностью - она отвечает за предусмотрительность и долгосрочное планирование. ⠀ У Наполеонов структурная логика слабовата и рационалами они не являются. ⠀ Поэтому хороших адвокатов из Наполеонов, за редким исключением, не получается. ⠀ Их сильная сторона - умение воздействовать на эмоции других людей. Но для защиты в суде этого недостаточно. Здесь не обойтись без логически выверенных шагов и умения точно их просчитывать. ⠀ И если бы Михаил остановил свой выбор, к примеру, на гуру предусмотрительности - Штирлице, то скорее всего, приговор бы был иным. ⠀ Штирлиц не дал бы актёру устроить театр с отрицанием своей вины и портретами Путина, не обнадежил бы его возможностью условного срока, а сказал бы, как говорят в народе "по чесноку" - "Миша, настройся на реальный срок, покайся, сделай все возможное и невозможное, чтобы смягчить родственников и тогда тебе дадут по минимуму - пятёрку". ⠀ Подозреваю, что Пашаев выбрал совсем другую риторику - "Доверься мне и я тебя вытащу. Только делай все как я скажу. Путина хвали, вину не признавай. Пусть доказывают". ⠀ Наполеоны мужского пола часто бывают весьма самонадеянны. А в адвокатском ремёсле это черта весьма опасная. ⠀ Какой вывод из этой ситуации? ⠀ 1. Никогда не садитесь пьяными за руль. ⠀ 2. Никогда не выбирайте себе адвокатов со слабой структурной логикой. ⠀ В целом, это здорово, что общественное мнение ⬇️⬇️⬇️