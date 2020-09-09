Ефремов заявил, что Пашаев подставил его «на 8 лет»

Алексей Вольцев

На данный момент актер Михаил Ефремов находится в СИЗО №5 «Водник», где будет ожидать вступления в силу своего приговора. В разговоре с сотрудниками Общественной наблюдательной комиссии он признался, что его адвокат «подставил его на 8 лет». По словам артиста, он ожидал, что на последнем заседании появится другой человек, однако, пришел «тот самый» и дезинформировал его относительно подачи апелляции.

«Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде не продлевали договор. Я думал, что придет другой адвокат, а пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Причем хочет отправить ее почтой, чтобы в инстанции зафиксировали дату. Все это как-то странно. Мне кажется, это рискованно»,

— дал комментарий осужденный.

Оказалось, что подавать апелляцию в последний день запрещено, а адвокат, по мнению Ефремова, был «абсолютно некомпетентен». Теперь у актера появилась еще одна зацепка, как можно «скосить срок», он намерен просить повторного рассмотрения дела.

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