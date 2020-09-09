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Еще одна страна готова принимать туристов с октября

Еще одна страна готова принимать туристов с октября

Оман откроется для международного туризма в октябре. На каких условиях ближневосточное государство готово пускать туристов?


АВИАСООБЩЕНИЕ ВОЗОБНОВЯТ НА ВЗАИМНОЙ ОСНОВЕ

Оман возобновит международное авиасообщение с октября. Как говорится в заявлении оманских властей, зарубежные рейсы будут возобновлены в соответствии с данными о ситуации с COVID-19 в конкретных странах и на принципах двусторонних договоренностей. Султанат закрыл свои границы в марте из-за пандемии коронавируса.

Никаких дополнительных официальных подробностей об открытии границ и условиях въезда пока не опубликовано. Эксперты полагают, что Оман пойдет по пути других стран и классифицирует направления в зависимости от масштаба вспышки коронавируса в каждой стране, разделив их на зеленую, оранжевую и красную зоны («уровни опасности»).

Кроме того, среди условий въезда будет обязательный ПЦР-тест на коронавирус. В июле аэропорты Омана проводили тендеры на закупку оборудования для тестирования прибывающих на месте.

Сегодня все, кто приезжает в Оман, должен находиться в карантине в течение 14 дней либо дома, либо в отеле.


ПУСТЯТ ЛИ РОССИЯН В ОМАН

Если Оман разрешит въезд россиянам, то добраться они могут либо через Стамбул на рейсах Turkish Airlines, либо через Дубай. Так, Emirates заявила рейсы в Маскат из Дубая с 1 октября.

Для въезда в Оман россиянам нужно оформить электронную визу.  Визовый сбор за e-visa за 10 дней составит 985 р.

По данным Пограничной Службы ФСБ РФ, в 2019 году в Оман выехало 22 364 граждан РФ. В минувшем году на маршруте Москва-Маскат летала авиакомпания Oman Air.

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По материалам: atorus.ru

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