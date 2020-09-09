Евросоюз готов вести переговоры только с главой белорусского МИДа

Лидия Мартынова

Для Евросоюза единственным возможным собеседником по политическим вопросам в Белоруссии является министр иностранных дел этой страны Владимир Макей. Об этом заявил председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по европейским делам Гедимнас Киркилас.

«Евросоюз хотел бы оставить какой-то канал для переговоров с властями Белоруссии, которые все равно будут необходимы, потому что, полагаю, протесты не прекратятся», — сказал он в эфире радиостанции Žinių radijas.

По мнению Киркиласа, лучшим кандидатом для контактов с Минском является глава белорусского МИДа Валдимир Макей, так как «до сих пор он считался более-менее демократическим».

Напомним, страны ЕС не признали официальных итогов президентских выборов в Белоруссии, согласно котором победу на них одержал Александр Лукашенко. Позже Литва заявила, что позиционирует себя в качестве главного эксперта в Евросоюзе по белорусской проблематике. По словам литовского премьер-министра Саулюса Сквернялиса, Вильнюс пытается координировать санкции соседних стран против Минска. Это уже привело к тому, что белорусские власти пообещали ответить на недружественную политику Литвы и перевести свой товаропоток из литовских портов в гавани России.