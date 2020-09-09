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Гости Мариинского театра нашли камеру в женском туалете и напугали ей охранника

Гости Мариинского театра нашли камеру в женском туалете и напугали ей охранника

Жительница Петербурга обнаружила в женском туалете второй сцены Мариинского театра скрытую видеокамеру, пишет "Фонтанка".

Ситуация произошла 6 сентября перед началом балета "Кармен-сюита". Женщина заметила камеру, установленную в пустующей нише для туалетной бумаги.

"Туда никто не заглядывает, потому что рядом висит аппарат с салфетками. Из-за того, что я на коляске, у меня другой угол обзора, я ее заметила. Сразу вытащила, но очень долго не могла поверить, что это камера. Она сверху была обмотана черным скотчем", — рассказала петербурженка.

По размерам и форме камера напоминала GoPro, она издавала какие-то звуки в руках у женщины и, вероятно, работала. Пытаясь разобраться, женщина вместе с подругой позвала охранника, но его реакция их смутила. Он попросил никому не рассказывать о находке.

"Он начал говорить что-то бессвязное, у него затряслись руки. Зашел, открыл дверцу в туалете, даже не спросил, где мы ее нашли, и убежал", — вспоминает женщина.

Охранник так и не вернулся. Как выяснилось позже, он выбросил камеру в Крюков канал, объяснив это тем, что "испугался". Администрация театра заверила женщину, что сотрудник отстранен от работы. Она обратилась в полицию, после чего охранника увезли в отделение для дачи пояснений.

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По материалам: uposters.ru

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