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Губернатор: комплекс "Сухой порт" станет преимуществом Рязанской области

Губернатор: комплекс "Сухой порт" станет преимуществом Рязанской области
Транспортно-логистический комплекс "Сухой порт "Рязань", в строительство которого планируется вложить около 20 миллиардов рублей, станет новым конкурентным преимуществом региона, заявил в среду губернатор области Николай Любимов в ходе подписания инвестиционного соглашения о реализации проекта.

Подписи под инвестиционным соглашением о реализации проекта "Сухой порт "Рязань" поставили глава региона, управляющий партнер ООО "Нью Бридж Восток", управляющий директор NEWBRIDGE SA (Люксембург) Филипп Ниссен и гендиректор АО "Корпорации развития Рязанской области" Юрий Иванов. Как отметил Николай Любимов, сотрудничество с ООО "Нью Бридж Восток" позволит выйти на новый уровень реализации проекта по созданию мультимодального транспортно-логистического комплекса "Сухой порт "Рязань". В частности, в документе обозначен ряд конкретных шагов, определены обязательства сторон в плане обеспечения инфраструктурой.


"Мы связываем с проектом большие надежды, поскольку он способен в короткие сроки существенно повлиять на социально-экономическое развитие Рязанской области. "Сухой порт" – это новое конкурентное преимущество региона, которое значительно усилит его позиции. Будет создана крупноформатная логистика, что станет импульсом для развития всего индустриального парка "Рязанский". "Сухой порт" будет его локомотивом и основным инвестиционным активом. Это сделает парк еще более привлекательным для создания там промышленных производств", – сказал Любимов.

По его словам, современная деловая инфраструктура, заявленные инвестором к строительству железнодорожный мультимодальный терминал, парк малого бизнеса, многофункциональные производственные здания будут крайне востребованы. Со своей стороны, корпорация развития области в этом году начнет строительство магистральной инфраструктуры. Планируется, что инвестором и резидентами "Сухого порта" будет создано более 1,8 тысячи рабочих мест. В проект заявлено 19,6 миллиарда рублей инвестиций при участии не менее 15 резидентов.

Николай Любимов акцентировал внимание на общей заинтересованности в реализации проекта всех трех сторон. Достигнуты предварительные договоренности с резидентами "Сухого порта" и индустриального парка о размещении новых производств. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь необходимо выстроить работу с инвесторами-участниками кластера детских и потребительских товаров, производителями погрузочной техники, подъемных конструкций и сооружений, автокомпонентов, электронных приборов и устройств, которые уже обозначили четкое желание стать резидентами.


"Мы не можем позволить себе обмануть ожидания инвесторов. Именно доверие, уверенность в партнере, в выполнении своих обязательств является основополагающим фактором для принятия решения об инвестировании и только потом набор стандартных преференций", – сказал Любимов.

Губернатор добавил, что власти будут оказывать всю необходимую поддержку проекту "в соответствии с законодательными возможностями и, конечно, в плане организации тех или иных процессов".


"Подписание соглашения дает возможность пойти вперед к нашим планам. Мы с нетерпением ждали этот момент, чтобы начинать реально проектировать и реально работать по их реализации", – сказал управляющий партнер ООО "Нью Бридж Восток", управляющий директор NEWBRIDGE SA Филипп Ниссен.

Он отметил значительное внимание к проекту со стороны реального сектора экономики, потенциальных резидентов и выразил уверенность, что проект будет реализован быстрее, чем это предполагается.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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