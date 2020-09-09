ХАМАС пообещал Израилю «много жертв»: «Мы кое-что приготовили для врага»

Влада Некрасова

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури предупредил Израиль об ожидающих его «беспрецедентных в военном и географическом отношении потерях» в ответ на «эскалацию агрессии против сектора Газы». В интервью панарабскому телеканалу Al Mayadeen (штаб-квартира в Бейруте) аль-Арури заявил накануне, 8 сентября, что весь тыл Израиля окажется частью следующей военной кампании ХАМАС, и что среди израильтян будет много жертв.

«Мы кое-что приготовили для врага, — многозначительно сообщил аль-Арури, — Результаты следующего противостояния (с Израилем) будут отличаться от результатов любой предыдущей кампании, так как оккупанты заплатят беспрецедентную цену и будут вынуждены окунуться в новую реальность».

По его словам, «правила конфликта изменятся из-за нарушений (израильскими) оккупантами прав двух миллионов жителей Газы, которые страдают от агрессии» и осады, это приближает ситуацию ко взрыву».

Как сообщало ИА Newstes, ситуация на границе Израиля с сектором Газа, который находится под контролем ХАМАС, резко обострилась в прошлом месяце. В конце августа израильские танки и авиация наносили интенсивные удары по позициям боевиков палестинского движения. Последние отвечали ракетными пусками из установок типа «Катюша». К началу сентября при посреднических усилиях соседнего Египта удалось добиться очередного хрупкого перемирия.

Ракетные пуски из Газы в сторону Израиля участились после 28 января этого года, когда президент США Дональд Трамп в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаньяху обнародовал в Белом доме мирный план по палестино-израильскому урегулированию («сделка века»). Инициатива американского лидера решительно отвергнута палестинским руководством как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа. Последнюю активность ХАМАС комментаторы связывают с заключением в августе между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами соглашения о нормализации двусторонних отношений.