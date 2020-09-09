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Характеристика Стрельцов по Восточному гороскопу

Характеристика Стрельцов по Восточному гороскопу

Стрелец — мыслитель и авантюрист в одном лице. Его жизнь — это постоянное движение, общение и открытия. Зодиак наградил Стрельца самыми лучшими качествами. Самое время узнать, что в него вложили небесные покровители восточного календаря.


Стрелец — могущественный Знак Зодиака, заряженный энергией огня. Его характеризует невероятная сила, целеустремленность, напор и железный характер. Родившиеся под этим созвездием одержимы поиском своего призвания: они всегда пробуют новое, идут навстречу неизведанному и не боятся выходить за рамки дозволенного. В их жизни нет места грусти и печалям, а любой удар судьбы они воспринимают с улыбкой на лице. Но не все Стрельцы похожи друг на друга, причина тому — влияние восточного Знака на судьбу и характер.

Стрелец-Крыса: Самые энергичные Стрельцы, которые никогда не сидят на месте. Их отличает нюх на счастье, предприимчивость и пытливый ум. Обычно богаты, так как могут пожертвовать развлечениями ради работы и намеченных целей.

Стрелец-Бык: Замкнутые личности, в которых отсутствует характерное Стрельцу дружелюбие. Расположить их к себе удается немногим, самым избранным. Такая разборчивость в людях помогает не нажить врагов. Для немногочисленных друзей становятся каменной стеной.

Стрелец-Тигр: Своенравные и независимые персоны, которые всегда находятся в погоне за приключениями, совершенно не задумываются о последствиях и пугают своей непредсказуемостью. Склонны к опрометчивости, риску, азартным играм и экстремальным видам спорта.

Стрелец-Кот: Заботливые, жизнерадостные, приятные в общении и довольно целеустремленные люди. Они активны, общительны, открыты и обладают большим потенциалом, благодаря которому добиваются высот в карьере. В своем стремлении жить яркой и полной жизнью им на удивление просто удается достигать желаемого.


Стрелец-Дракон: Рожденные под эгидой Дракона — это баловни судьбы. Удача улыбается им по жизни. Своей энергетикой они привлекают только самые счастливые события, которые приводят их к успеху и процветанию. Обладатели самого гибкого характера уверенно чувствуют себя в любой атмосфере.

Стрелец-Змея: Непоседливые, непредсказуемые, но вместе с тем легкие и приятные в общении люди. Предпочитают жить моментом и не замечать проблем. Их жизнь напоминает калейдоскоп событий, знакомств и перемен. Несмотря на жажду новых открытий редко попадают в неприятности, так как чутко слышат внутренний голос.

Стрелец-Лошадь: Привлекательные и очень грациозные люди, которые заостряют на себе внимание своей харизмой, добродушием и убедительностью. К успеху идут прямой дорогой, избегая сомнительных манипуляций и нечестных способов. При всей своей непоседливости отлично справляются с монотонной работой.

Стрелец-Коза: Обладают самым лучшим набором качеств характера. Это уверенные в себе, открытые, энергичные люди, которые при том достаточно амбициозны и целеустремленны. Независимый нрав часто толкает их на поиски новых впечатлений, но от опрометчивости спасает похвальное стремление действовать с прицелом на конкретный результат.

Стрелец-Обезьяна: Эти люди живут в полной гармонии с собой и внешним миром. Производят впечатление неунывающих оптимистов, но за этой маской прячется серьезность и несгибаемый характер. Эрудиция в сочетании с богатым воображением дает им много возможностей для самореализации.

Стрелец-Петух: Такие люди полны энтузиазма и желания получать от жизни как можно больше впечатлений. Они стараются сознательно избегать негативных мыслей и лишних трудностей, посвящая свои силы только тому, что не требует жертв, колоссальных усилий и нервных потрясений.


Стрелец-Собака: Очень коммуникабельные Стрельцы, которые всегда предпочитают одиночеству общение. Их искренность, открытость и непосредственность привлекает похожих по духу людей, вместе с которыми они покоряют вершины и достигают невыполнимых целей. 

Стрелец-Свинья: Мудрые люди, которые одним присутствием могут оказать терапевтический эффект похода к психологу. Атмосфера, которую они создают, избавляет от негатива и обесценивает любые проблемы. Легкие по характеру люди умеют не только получать удовольствие от жизни, но и отлично избегают неприятности в стремительном потоке событий.

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По материалам: dailyhoro.ru

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