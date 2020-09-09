"Их застукали во время соития": тюремная надзирательница не устояла перед сексом с насильником

Вадим Карасев

В Великобритании 26-летняя тюремная надзирательница переспала с насильником прямо на рабочем месте, сообщает The Sun.

Работавшая в лондонской мужской тюрьме Пентонвиль женщина не смогла устоять перед 27-летним Димеком Амуром, которого в 2012 году признали виновным в изнасиловании. За это преступнику дали шесть лет тюремного заключения.



Тюремная надзирательница, чье имя не раскрывается, вступила с Димеком Амуром в интимную связь, сделав это на рабочем месте.

"Персонал застукал их прямо во время соития", - рассказал источник издания. Ставший свидетелем произошедшего коллега надзирательницы пожаловался на нее в полицию.

В результате отдавшаяся преступнику женщина попала под арест. В настоящее время по данному делу идет расследование, задержанную после допроса решили отпустить до вынесения приговора.

Как писал NEWSTES, ранее отец захотел увести парня у собственной дочери, переспав с ним.