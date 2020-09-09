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Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация

Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация

Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация.

Ранее аналогичная позиция неоднократно высказывалась в ходе широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом, которые проходили в том числе на площадках Общероссийского народного фронта и при участии депутатского корпуса партии «Единая Россия».

В ходе совещания члены Совета отметили, что проект изменений, исключающий обязательную государственную итоговую аттестацию по иностранному языку, рассмотрен в соответствии с Правилами разработки и внесения изменений в федеральные государственные образовательные стандарты. Он прошел процедуру общественного обсуждения и независимую экспертизу.

«Мы вместе принимаем это решение по итогам широких общественных обсуждений на различных площадках, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов. Проект в том числе поддержала Российская академия образования, за внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов», – сообщил заместитель Министра просвещения Виктор Басюк.

В состав Совета по федеральным государственным образовательным стандартам входят представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, образовательных и научных организаций, объединений работодателей и общественных организаций.

Он создан с целью рассмотрения проектов федеральных государственных образовательных стандартов общего и среднего профессионального образования и вносимых в указанные стандарты изменений, экспертных заключений и предложений, поступивших от заинтересованных граждан и организаций.

Также в ходе обсуждения члены Совета сделали акцент на систематическом обновление содержания общего образования, повышении качества обучения, компетентности педагогов по всем предметным областям, включая иностранный язык, отметив что это остается неизменным приоритетом, и комплексная работа в этом направлении будет продолжена.

# Общество
По материалам: edu.ru

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