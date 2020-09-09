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Излишки соцдоплат к пенсиям перераспределят между нуждающимися регионами

Излишки соцдоплат к пенсиям перераспределят между нуждающимися регионами

Тема: Какие законы вступают в силу


Возникшие у субъектов излишки региональных социальных доплат к пенсиям правительство сможет распределять между нуждающимися в федеральных субсидиях на эти цели регионами. Такое право установлено в постановлении кабмина, которое вступает в силу 9 сентября.

Документ корректирует правила софинансирования региональных доплат к пенсии.

«В связи с колеблющейся ежемесячно фактической численностью получателей региональной социальной доплаты к пенсии и изменяющимся уровнем материального обеспечения пенсионеров в субъекте РФ может возникнуть либо экономия ассигнований федерального бюджета, перечисленных на софинансирование расходных обязательств регионов на выплату региональных социальных доплат к пенсии, либо потребность в дополнительных ассигнованиях», — говорится в постановления правительства.

Установлено, что если в текущем году потребность региона в средствах ниже утвержденного Законом о бюджете размера субсидии, то неиспользованную часть можно перераспределить между другими регионами по их заявкам.

Согласно подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», общий объем бюджетных ассигнований на ее реализацию за счет средств федерального бюджета на 2020 год составляет около 817,7 млрд рублей, на 2021 год — около 837,9 млрд рублей, на 2022 год — почти 884,7 млрд рублей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

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По материалам: pnp.ru

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