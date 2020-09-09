Эксперт считает новые правила "Оскара" абсурдными

Лидия Мартынова

Киновед Кирилл Разлогов считает "абсурдом" новые правила Американской киноакадемии для фильмов-претендентов на "Оскар", при этом, по его мнению, "ничего особенного" в них нет.

Ранее Американская киноакадемия представила список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

По новым стандартам по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий – не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию, сообщается на сайте Академии.

"Во всех остальных номинациях, кроме "Лучшего фильма", есть качество персонального вклада в создание картины, а эта номинация – фильм в целом, который отражает культуру в целом – что такое хорошо и что такое плохо. То же самое, что было в СССР. Это просто абсурд, но мы же знаем, как было в СССР, когда качество фильма определялось идеологической расстановкой сил между рабочими и крестьянами и так далее, на этом основании давали премии. Ничего особенного для нас в этом нет. Но к 2024 году, когда правила вступят в силу, может много измениться, посмотрим", - сказал Разлогов РИА Новости.