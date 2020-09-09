Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт считает новые правила "Оскара" абсурдными

Эксперт считает новые правила "Оскара" абсурдными
Киновед Кирилл Разлогов считает "абсурдом" новые правила Американской киноакадемии для фильмов-претендентов на "Оскар", при этом, по его мнению, "ничего особенного" в них нет.

Ранее Американская киноакадемия представила список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

По новым стандартам по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий – не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию, сообщается на сайте Академии.


"Во всех остальных номинациях, кроме "Лучшего фильма", есть качество персонального вклада в создание картины, а эта номинация – фильм в целом, который отражает культуру в целом – что такое хорошо и что такое плохо. То же самое, что было в СССР. Это просто абсурд, но мы же знаем, как было в СССР, когда качество фильма определялось идеологической расстановкой сил между рабочими и крестьянами и так далее, на этом основании давали премии. Ничего особенного для нас в этом нет. Но к 2024 году, когда правила вступят в силу, может много измениться, посмотрим", - сказал Разлогов РИА Новости.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в платье с леопардовым принтом в Нью-Йорке
Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в платье с леопардовым принтом
Эксперт считает новые правила "Оскара" абсурдными
Эксперт считает новые правила "Оскара" абсурдными
Песков рассказал, в каком формате планируется пресс-конференция Путина
Песков рассказал, в каком формате планируется пресс-конференция Путина
Нижегородский губернатор и глава ВЭБ.РФ обсудили развитие региона
Нижегородский губернатор и глава ВЭБ.РФ обсудили развитие региона
Белоруссия усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме России
Белоруссия усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме
Евросоюз готов вести переговоры только с главой белорусского МИДа
Евросоюз готов вести переговоры только с главой белорусского МИДа
Россия ответила на заявление G7 о ситуации с Навальным
Россия ответила на заявление G7 о ситуации с Навальным
В Ярославской области более 58 тысяч учащихся начальной школы обеспечены горячим питанием
В Ярославской области более 58 тысяч учащихся начальной школы
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят проведение Всероссийских проверочных работ в школах страны
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят проведение
Осеннее равноденствие в високосный 2020 год: прогнозы на осень
Осеннее равноденствие в високосный 2020 год: прогнозы на осень
Холодными ночами колибри снижают температуру тела до рекордно низких величин
Холодными ночами колибри снижают температуру тела до рекордно низких
Клип BTS «Dynamite» принес в экономику Южной Кореи более миллиарда рублей
Клип BTS «Dynamite» принес в экономику Южной Кореи более миллиарда

Топ на сегодня

В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
Куценко и Орбакайте сыграют в продолжении франшизы "Любовь-морковь"
Куценко и Орбакайте сыграют в продолжении франшизы "Любовь-морковь"
«Чонгук из BTS уникален», — корейский коуч по вокалу отметил его талант
«Чонгук из BTS уникален», — корейский коуч по вокалу отметил его
9 главных трендов в украшениях, которые будут хитом этой осени
9 главных трендов в украшениях, которые будут хитом этой осени
Пока Россия не сможет взять на себя только транзит белорусских удобрений
Пока Россия не сможет взять на себя только транзит белорусских

Еще по теме

Картина Кончаловского "Рай" может быть номинирована на "Оскар"
Армянский фильм не допустили до «Оскара» из-за русских в титрах
Фильм Балагова «Дылда» вошел в число претендентов на «Оскар»
«Оскар» за лучший популярный фильм в 2019 году вручать не будут