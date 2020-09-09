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Эксперт: туристический рынок входит в «кризис перепроизводства»

Эксперт: туристический рынок входит в «кризис перепроизводства»

Такое мнение озвучил 8 сентября в ходе туристической выставки «ОТДЫХ-2020» в Москве вице-президент АТОР, генеральный директор холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов. По его оценкам, текущий кризис несет существенные риски для игроков туристического рынка с собственной перевозкой.

Выступая на утренней сессии форума ОТДЫХ-2020 – «Разговор с лидерами» – Тарас Кобищанов напомнил, что, по прогнозам McKinsey, процесс восстановления туристической отрасли в мире будет займет срок от 4 до 7 лет. Генеральный директор «Русского Экспресса» обратил внимание на структурные риски, которые будут определять развитие рынка в «постковидной» реальности.

«То с чем обязательно столкнется рынок после пандемии – это «кризис перепроизводства» в туристической отрасли, которая в последние годы бурно наращивала количество самолетов, отелей и океанских лайнеров», – отметил г-н Кобищанов.

По его мнению, на фоне долгосрочной тенденции к сокращению числа международных турпоездок из-за опасений потребителей, риски для больших компаний «старой формации» с собственной или контролируемой авиаперевозкой становятся особенно велики.

Вице-президент АТОР также подчеркнул, что первый «звонок» для туристических компаний, придерживающихся устаревшей модели развития, был еще до пандемии: крах Thomas Cook уже показал, что собственный флот и сети отелей не помогают выжить даже глобальным игрокам, не демонстрирующим гибкость в путях формирования турпродукта и его форматах.

По мнению эксперта, для того, чтобы туроператором выжить в «новой реальности», им как никогда нужны системы динамического пакетирования, которые позволяют успешно комбинировать в онлайне все варианты перевозки (чартерную, регулярную, лоукост, бизнес-авиацию и пр.), проживания и трансфера по наилучшей для клиента стоимости.

«Европейский туристический рынок во многом уже прочно «подсел» на лоукост-перевозку. Этот тренд будет все ярче после пандемии. В нынешней реальности кооперация туроператоров в целом с регулярными перевозчиками, и, в частности, с лоукостерами – это важная часть управления рисками для туристической компании. Тем более, что регулярные авиаперевозчики сегодня сами органично заинтересованы в туроператорах, как канале стабильных продаж», – отметил г-н Кобищанов.

Еще одним фактором «выживаемости» туристических компаний на рынке в новых условиях, отметил г-н Кобищанов, станет изменение принципов формирования турпродукта – «от желаний потребителя, а не наоборот».

«Туристический продукт, который будет пользоваться успехом в постковидную эпоху, должен быть максимально персонализированным, а для этого потребуются и соответствующие технологические решения, позволяющие подобрать турпродукт, наиболее подходящий для конкретного человека, пары, семьи и пр. Мы уже разрабатываем подобные системы, будучи резидентом Фонда «Сколково»», – резюмировал генеральный директор «Русского Экспресса».   

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По материалам: atorus.ru

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