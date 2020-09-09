Юлия Барановская, Нюша, Полина Аскери, Светлана Хоркина на круизном показе Анастасии Задориной

Вадим Карасев

Вчера в ресторане "Турандот" прошла презентация коллекции Cruise 2021 бренда anastasiAZadorina. Гостями показа стали Светлана Хоркина, Юлия Барановская, Нюша, Полина Аскери, Петр Аксенов, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Зара, Виктория Дайнеко и многие другие звезды.





1/28 Юлия Барановская2/28 Полина Аскери3/28 Нюша4/28 Дина Немцова5/28 Виктория Дайнеко6/28 Зара7/28 Светлана Хоркина8/28 Кристина Шаповалова9/28 Лаура Джугелия10/28 Виктория Давыдова11/28 Анастасия Задорина12/28 Юлия Прудько13/28 Алла Акперова14/28 Анна Антимоний15/28 Мари Коберидзе16/28 Анна Худоян17/28 Лиана Турецкая18/28 Артем Кривда19/28 Евгения Милова20/28 Кристина Левиева21/28 Лина Дембикова22/28 Петр Аксенов23/28 Екатерина Мухина24/28 Константин и Ольга Андрикопулос25/28 Софья Каштанова26/28 Екатерина Одинцова27/28 Рената Пиотровски28/28 Евгения ЛиновичПосмотреть все

Столичная погода внесла свои коррективы в мероприятие — из-за дождя с веранды показ пришлось перенести в один из залов, так что мечты о будущем лете стали еще актуальнее. Несмотря на ковбойские мотивы и французские кружева, использованные в коллекции, источник вдохновения у Анастасии Задориной был вполне отечественный.





НюшаСветлана ХоркинаЮлия БарановскаяЗараВиктория Дайнеко

Дизайнер призналась, что осталась под впечатлением от поездки в Крым этим летом и даже место презентации выбрала потому, что интерьеры ресторана напоминают ей знаменитые крымские дворцы.





Начало показа пришлось чуть задержать — гости все никак не могли наговориться друг с другом в фойе за бокалом шампанского, ведь после вынужденной карантинной паузы новостей накопилось, да и в жизни многих случились перемены.





Полина АскериДина НемцоваЕкатерина ОдинцоваПетр Аксенов

Так, Полина Аскери в период пандемии успела развестись, а Дина Немцова, наоборот, выйти замуж (супруг 18-летней дочери Бориса Немцова, очевидно, не большой любитель тусовок — в свет Дина по-прежнему чаще выходит с мамой Екатериной Одинцовой). Екатерина Мухина возвращается к привычной светской жизни после рождения ребенка, а вот Евгения Линович, наоборот, готовится к очередному декрету — не так давно она объявила, что ждет пятого ребенка.





Евгения ЛиновичАнастасия ЗадоринаАлла Акперова