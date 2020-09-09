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Юлия Барановская, Нюша, Полина Аскери, Светлана Хоркина на круизном показе Анастасии Задориной

Юлия Барановская, Нюша, Полина Аскери, Светлана Хоркина на круизном показе Анастасии Задориной

Вчера в ресторане "Турандот" прошла презентация коллекции Cruise 2021 бренда anastasiAZadorina. Гостями показа стали Светлана Хоркина, Юлия Барановская, Нюша, Полина Аскери, Петр Аксенов, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Зара, Виктория Дайнеко и многие другие звезды. 


1/28 Юлия Барановская
2/28 Полина Аскери
3/28 Нюша
4/28 Дина Немцова
5/28 Виктория Дайнеко
6/28 Зара
7/28 Светлана Хоркина
8/28 Кристина Шаповалова
9/28 Лаура Джугелия
10/28 Виктория Давыдова
11/28 Анастасия Задорина
12/28 Юлия Прудько
13/28 Алла Акперова
14/28 Анна Антимоний
15/28 Мари Коберидзе
16/28 Анна Худоян
17/28 Лиана Турецкая
18/28 Артем Кривда
19/28 Евгения Милова
20/28 Кристина Левиева
21/28 Лина Дембикова
22/28 Петр Аксенов
23/28 Екатерина Мухина
24/28 Константин и Ольга Андрикопулос
25/28 Софья Каштанова
26/28 Екатерина Одинцова
27/28 Рената Пиотровски
28/28 Евгения Линович



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Столичная погода внесла свои коррективы в мероприятие — из-за дождя с веранды показ пришлось перенести в один из залов, так что мечты о будущем лете стали еще актуальнее. Несмотря на ковбойские мотивы и французские кружева, использованные в коллекции, источник вдохновения у Анастасии Задориной был вполне отечественный.


Нюша
Светлана Хоркина
Юлия Барановская
Зара
Виктория Дайнеко

Дизайнер призналась, что осталась под впечатлением от поездки в Крым этим летом и даже место презентации выбрала потому, что интерьеры ресторана напоминают ей знаменитые крымские дворцы. 


Начало показа пришлось чуть задержать — гости все никак не могли наговориться друг с другом в фойе за бокалом шампанского, ведь после вынужденной карантинной паузы новостей накопилось, да и в жизни многих случились перемены.


Полина Аскери
Дина Немцова
Екатерина Одинцова
Петр Аксенов

Так, Полина Аскери в период пандемии успела развестись, а Дина Немцова, наоборот, выйти замуж (супруг 18-летней дочери Бориса Немцова, очевидно, не большой любитель тусовок — в свет Дина по-прежнему чаще выходит с мамой Екатериной Одинцовой). Екатерина Мухина возвращается к привычной светской жизни после рождения ребенка, а вот Евгения Линович, наоборот, готовится к очередному декрету — не так давно она объявила, что ждет пятого ребенка.


Евгения Линович
Анастасия Задорина
Алла Акперова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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