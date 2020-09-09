Как получить ответ на вопрос: самый простой расклад на рунах

Вадим Карасев

Порой бывает необходимо заглянуть в будущее, чтобы точно предсказать исход событий. Благодаря рунному раскладу каждый сможет получить ответ на интересующий вопрос и подготовиться к грядущему.

К рунам обращаются не только для того, чтобы сделать мощные защитные талисманы, обрести уверенность и привлечь в жизнь нужные перемены. Благодаря руническим раскладам каждый сможет получить точный ответ на заданный вопрос, чтобы заранее подготовиться к тому, что произойдет в жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают простой, но точный расклад, который поможет определиться с дальнейшими целями, вовремя обойти неприятности стороной и справиться с препятствиями на пути к личному счастью.

Гадание по рунам можно проводить в любой день недели. Для того, чтобы узнать, что вас ждет в скором времени, нужно выбрать один из символов, и для этого можно использовать как сами руны, так и их изображения, если рун не оказалось под рукой. Происходит это так : все символы вместе кладут в мешочек, перемешивают и вслух задают интересующий вопрос, а после этого не глядя достают одну из рун. Ее значение и поможет узнать грядущее.





Феху олицетворяет финансовое благополучие. Руна, выпавшая в прямом положении, указывает на успех и везение в деловой среде, а в перевернутом — на то, что путь к денежному благополучию будет тернистым.

Уруз сулит гадающему благоприятное время для того, чтобы кардинально изменить жизнь к лучшему. Вопрошающему нужно оставить прошлое за спиной, чтобы не тянуть в прекрасное настоящее отжившие проблемы. В перевернутом положении руна указывает на проблемы, которых можно избежать, если не потакать слабостям и не отвечать злостью на выпады.

Турисаз олицетворяет собой новую главу жизни, и вопрошающему предстоит открыть дверь, не забирая с собой ничего из прошлого. В перевернутом положении руна означает препятствия в виде слабостей и пороков, которые будут затруднять путь к новому и счастливому будущему.

Ансуз в гадании указывает на то, что вопрошающий в скором времени сможет наладить семейную жизнь, обрести любовь или взаимопонимание в семье. В перевернутом положении руна сулит неприятности, связанные с обманом и предательством от близкого человека.

Райдо говорит о поиске истинного пути, обретении духовного опыта. Вопрошающий будет путешествовать в своем сознании, открываясь для покорения новых вершин. Перевернутое положение руны говорит о трудностях во время обретения себя и своего места под Солнцем.

Кано говорит о необходимости развивать творческие способности. Благодаря им вопрошающий сможет прийти к личному успеху. В перевернутом положении Кано сулит убытки и упущенные возможности.

Гебо символизирует скорое развитие ситуации в положительную сторону. Вопрошающий получит утвердительный ответ на интересующий вопрос. У этой руны нет перевернутого положения.

Вуньо в прямом положении говорит о скором наступлении светлого периода в жизни, не омраченного никакими неприятностями. В перевернутом значении руна предупреждает гадающего о тайных недоброжелателях, которые могут доставить много хлопот.

Хагалаз указывает на непростую ситуацию. Руна символизирует разрушение, и вопрошающему потребуются осторожность и предельное внимание, чтобы не зайти в тупик.

Наутиз в ответе на вопрос сулит вопрошающему ситуацию, когда нужно превозмочь себя для достижения необходимых результатов. В перевернутом значении руна описывает тупиковую ситуацию, когда гадающему важно справиться с депрессией и тяжелыми мыслями, иначе ситуация выйдет из-под контроля.

Иса указывает на то, что ситуация разрешится нескоро, и вопрошающему нужно набраться терпения, чтобы не совершить опрометчивых поступков, отдаляющих от благополучной развязки.

Йер сулит успех в любых начинаниях и удачу в делах. Гадающий получает однозначный ответ на вопрос о том, что произойдет в скором времени: позитивные перемены.

Эйваз говорит о том, что вопрошающий недоволен ситуацией и готов трудиться, чтобы повернуть исход дел в лучшую сторону. Эта руна говорит о необходимости взяться за ум и ответственно относиться к делам, чтобы привлечь перемены к лучшему.

Перт сулит скорые перемены, которые изменят жизнь гадающего. Изменения будут к лучшему, если порвать с болезненным прошлым. В перевернутом значении Перт говорит о застое, который происходит из-за нежелания менять свое мировоззрение.

Альгиз в прямом положении говорит о том, что в скором времени вопрошающий обзаведется полезными связями для решения насущных проблем. В перевернутом положении руна сулит конфликты и недопонимание с окружением.

Соулу сулит успехи и говорит о том, что вопрошающий сможет преодолеть любые проблемы и достичь успехов в выбранной отрасли.

Тейваз описывает ситуацию, когда вопрошающий придет к успеху, если проявит стойкость и сможет пожертвовать малым для того, чтобы достичь большего. В обратной позиции руна говорит о невозможности завершить дела из-за нехватки сил.

Беркана сулит процветание во всех сферах жизни и удачу во всех начинаниях. Перевернутая руна говорит о том, что прогресс невозможен, если вопрошающий будет халатно относиться к своим обязанностям и здоровью.

Эваз отвечает за перемены к лучшему. В перевернутом положении руна предупреждает о неприятностях, связанных с препятствиями на пути к долгожданной цели.

Манназ в гадании указывает на необходимость сломать стереотипы, чтобы освободиться от предрассудков, мешающих воплощению в жизнь смелых идей.

Лагуз призывает положиться на интуицию, чтобы не упустить перспективных возможностей. В перевернутом положении руна говорит о разочаровании и непростой жизненной ситуации.

Ингуз — благоприятный знак, сулящий вопрошающему благополучное разрешение проблем.

Отал призывает отказаться от прошлого, которое тянет назад, ради смены сферы деятельности и достижения новых успехов. В перевернутом значении руна говорит о том, что в жизни будут происходить не слишком приятные события.

Дагаз свидетельствует об успешном прохождении испытаний и расцвете бизнеса. Также руна символизирует карьерный рост.