Как выпуск Comment Out обернулся большим скандалом: оскорбительные "шутки" и потеря рекламных контрактов

Вадим Карасев

Неделю назад на YouTube-канале "Чикен Карри" вышел новый выпуск популярного шоу Comment Out, гостями которого стали Лолита и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко. Сразу после выхода программа вызвала громкий скандал в сети, который в итоге обернулся для Comment Out крупной финансовой потерей. NEWSTES.RU восстанавливает хронологию событий и разбирается в произошедшем.

В начале нового выпуска Comment Out ведущий Владимир Маркони по традиции зачитал правила, согласно которым участникам нужно либо оставить в инстаграме кого-то из известных людей "случайный идиотский комментарий", либо в случае отказа выполнить "идиотское задание".

Первым карточку с комментарием вытянул Юрий Музыченко — из составленных редакторами шоу комментариев ему попался тот, в котором речь шла о продолжающихся уже не первую неделю протестах в Беларуси, связанных с президентскими выборами. В комментарии, который Музыченко должен был написать под одним из постов Евгения Плющенко (карточку со звездой, как и с комментарием, Юрий рандомно вытянул сам), также было необходимо было упомянуть главную конкурентку Александра Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую и бело-красно-белый флаг, ставший символом протестного движения.





Лолита, Владимир Маркони и Юрий Музыченко в новом выпуске шоу Comment Out

Лови загадку! Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Белорусии? Ответ: Тихановской. Когда она увидела след от месячных на прокладке! Прикол? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов шоу сохранены. — Прим. ред.)

— так звучал комментарий, который Музыченко должен был написать в инстаграме Плющенко.

В качестве альтернативы Юрию было предложено выполнить задание, которое также было связано с протестами, — только не в Беларуси, а в Хабаровске (там начиная с июля ежедневно проходят массовые акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала). В качестве наказания Музыченко было предложено опубликовать в своем инстаграме фото, сопровождающееся провокационным текстом:

Хабаровск — не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло.

В итоге Музыченко отказался и от написания комментария, и от исполнения наказания. В качестве исключения авторам шоу пришлось придумать для него специальное задание — выпить стопку слабительного.





Юрий Музыченко в новом выпуске шоу Comment Out

После выхода в эфир выпуска Comment Out с Музыченко и Лолитой в сети грянул большой скандал. Интернет-пользователи осудили авторов шоу за оскорбительные высказывания о протестах в Беларуси и Хабаровске и поставили выпуску более 279 тысяч дизлайков (для сравнения, лайков под видео собралось около 100 тысяч). Один из самых популярных комментариев под новым выпуском шоу был оставлен с аккаунта белорусского портала Tut.by.

Позорище. У нас люди погибают. Десятки сидят — в том числе и наши журналисты. И вы считаете это смешным. Если в первом комментарии — это такие нелепые извинения, то это не засчитывается. С радостью сделаем с вами интервью, где вы расскажете о мотивах таких "шуток",

— написали представители портала.





Этот комментарий заметили и редакторы Comment Out, которые вскоре опубликовали официальный ответ на своей странице в инстаграме. В нем команда "Чикен Карри" признала, что перешла черту между юмором и оскорблениями, принесла извинения всем, кого это обидело, а также поделилась своим мнением о выпуске:

Вы первые, кто предложил мнение источника послушать. Смешным ни один человек в нашей команде это не считает. Этот отвратительный, позорный, мерзкий (и прочие негативные слова) комментарий создан осознанно. Это возможность высказаться на тему, послушать адекватное мнение. Конечно, с надеждой, что оно будет диаметрально противоположным. Мы создаем экстремальную ситуацию, в которой всегда проявляется истинное мнение человека. Мы не свою позицию продвигаем — мы работаем на участника. Наша задача всегда проста. Опасный и оскорбительный комментарий склоняет участника выполнить дурацкое наказание. Мы все вместе порицаем позицию в тексте и смеемся над "тортами в лицо". Здесь одновременно совпали 2 острые политические темы. Вероятность этого совпадения — около 2—3% (это не точно, мы больше гуманитарии). Мы сами были негативно шокированы. Ведь мы не оставили гостю выбора. Поэтому заменили участнику наказание, что противоречит правилам. Формирование гражданского общества и мирные протесты — важная тема. Мы неделями следили (и продолжаем следить) за ситуацией и поддерживаем вашу позицию. И не могли обойти эту тему стороной. Потому что хотим, чтобы об этом говорили. Мы независимая авторская команда. Не аффилированная ни с одной политической силой. В этом комментарии нет ни заказа, ни цензуры. Мы увидели, что наша самоцензура дала сбой. Мы перешли грань, да, осознанно и в здравом уме, но перешли. Мы сожалеем, что обидели многих людей. Мира и добра!

Несмотря на извинения, от сотрудничества с шоу уже отказалось сразу несколько рекламодателей. Сначала об этом заявила компания Unilever, которой принадлежат бренды Axe, Calve, Rexona и другие. Вчера же ее примеру последовал и сервис "Яндекс.Лавка", а также еще два рекламодателя — "Магнит" и Mars. По подсчетам телеграм-канала "Курятник", общая сумма ущерба программы после неполиткорректного выпуска составила порядка 16 миллионов рублей. Команда "Чикен Карри" уже дала комментарий по поводу финансовых убытков: они заявили, что понимают и уважают позицию своих партнеров, даже когда "они бегут с корабля через пробоину".





Юрий Музыченко, Владимир Маркони и Лолита в новом выпуске шоу Comment Out

К слову, это уже не первый крупный скандал, связанный с шоу Comment Out. Ранее его участницей становилась Ксения Собчак, которая по заданию редакторов программы опубликовала в своем инстаграме фото черного квадрата, ставшего символом солидарности с движением Black Lives Matter. Изображение Собчак сопроводила известной песней группы "Запрещенные барабанщики", в тексте которой используется N-слово. Вскоре после этого немецкий автомобильный бренд Audi разорвал рекламный контракт с Собчак, которая в течение восьми лет была амбассадором марки в России. Представители Audi заявили, что приняли такое решение, потому что отвергают любые формы расизма и дискриминации.