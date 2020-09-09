Кинокритик оценила шансы фильма Кончаловского «Дорогие товарищи!» на победу в Венеции
Сегодня, 00:50 Лидия Мартынова
В рамках 77-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. По словам известного кинокритика Екатерины Мцитуридзе, которые приводит iReactor, новая работа представляет собой человеческую драму на фоне советской истории.
По сюжету, в основу которого легли реальные события 1962 года в Новочеркасске, рабочие местного электровозостроительного завода подняли забастовку, жестоко подавленную властями. Сам Кончаловский отметил, что хотел показать поколение людей, которые вернулись с войны и твердо верили в социальную справедливость и коммунистические идеалы. И ради этих идеалов они были готовы умереть.
Как пояснила кинокритик, для Кончаловского этот кинофестиваль станет уже пятым и каждый раз он получал здесь призы. И этот раз исключением стать не должен. Она отметила, что в фильме очень точно показаны события и атмосфера тех лет. При этом в съемках было задействовано довольно много непрофессиональных актеров, в том числе жителей тех мест, для которых события 1962-го года очень близки. Главную же роль в фильме исполнила Юлия Высоцкая. И такое отображение драмы советских людей в реалиях жизни обязательно должно получить признание зрителей и критиков.
«Вероятность, что фильм окажется одним из победителей киносмотра, высока. Посмотрим, как рассудит жюри во главе с Кейт Бланшетт», — отметила Екатерина Мцитуридзе.
По материалам: planet-today.ru